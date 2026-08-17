Jimmy Ghione è stato ufficialmente annunciato come il quinto concorrente dell’attesa edizione 2026 di Ballando con le Stelle. L’ex inviato di Striscia la Notizia si unisce così al prestigioso cast del celebre programma di Rai1, condotto da Milly Carlucci. La notizia della sua partecipazione è stata diffusa tramite un video pubblicato sui canali social ufficiali dello show, dove Ghione si è mostrato già impegnato nei primi passi di danza. Nel breve filmato, una voce fuori campo gli chiede: “Jimmy, cosa stai facendo?”, e lui risponde: “Sto ballando”.

La conversazione prosegue con un’osservazione scherzosa: “Ma non sei in discoteca”. La presenza di Ghione arricchisce ulteriormente la rosa dei partecipanti, ancora in fase di definizione, per quella che si preannuncia come una delle edizioni più seguite del palinsesto autunnale.

L’ufficializzazione del nome di Ghione giunge dopo settimane di intense speculazioni e smentite sui personaggi che animeranno il cast di Ballando con le Stelle 2026. Ogni stagione, il programma si distingue per la sua capacità di attrarre e coinvolgere personalità di spicco provenienti da svariati ambiti del mondo dello spettacolo e dello sport. Milly Carlucci, alla guida della trasmissione, continua a presentare un mix equilibrato di volti noti e nuove scoperte della televisione italiana, mantenendo sempre alta l’attenzione sul format e sulle sue dinamiche.

Il cast stellare di Ballando con le Stelle 2026

L’edizione 2026 di Ballando con le Stelle si prepara a tornare in televisione con un cast che promette presenze di grande rilievo e dinamiche inedite. Tra i primi nomi che hanno iniziato a circolare con insistenza figurano quelli di Simona Ventura, Paola Perego e Giovanni Terzi. La loro partecipazione potrebbe generare un particolare interesse da parte del pubblico, grazie ai rapporti personali che li legano e che potrebbero tradursi in momenti intriganti sulla pista da ballo. Nel panorama delle ipotesi, emerge anche il nome di Teo Mammuccari, la cui presenza aggiungerebbe una nota di imprevedibilità e divertimento alla gara, considerando la sua verve e il suo passato televisivo.

Oltre ai già citati, una serie di altri personaggi sembra gravitare attorno al programma, alimentando l’attesa per la composizione definitiva del cast. Tra questi, si menzionano figure come Bruno Barbieri, l’icona musicale Bobby Solo, il giovane talento Leo Gassman, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre attore Michele Placido, l’imitatore Antonio Mezzancella, il cantautore partenopeo Nino D’Angelo, e i volti noti di Mare fuori, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari. La lista si completa con il conduttore Massimiliano Ossini, l’irriverente Signora Coriandoli, il campione olimpico Marcell Jacobs e l’ex calciatore di fama mondiale Fabio Cannavaro. Questa eterogenea composizione del cast evidenzia una varietà generazionale e una diversa provenienza artistica e sportiva dei protagonisti, promettendo una competizione ricca di sfumature e sorprese.

Un format di successo consolidato nella televisione italiana

Ballando con le Stelle si è affermato da anni come uno degli appuntamenti di punta della televisione italiana, conquistando il pubblico e imponendosi come uno dei programmi più seguiti della prima serata. Il meccanismo dello show prevede che personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della cultura si cimentino in diverse discipline di ballo, affiancati da maestri professionisti. Nel corso delle sue numerose edizioni, il programma ha saputo rinnovarsi costantemente, mantenendo un forte legame con i telespettatori, anche grazie alla solida conduzione di Milly Carlucci e al coinvolgimento di una giuria spesso al centro del dibattito.

L’inserimento di Jimmy Ghione come quinto concorrente conferma la strategia degli autori di attingere a un ampio e variegato panorama di protagonisti della scena nazionale, rendendo la competizione sempre stimolante e imprevedibile per il pubblico a casa.