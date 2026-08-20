Le prime immagini ufficiali di X Factor 2026 sono state diffuse, ritraendo i quattro stimati giudici – Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama – impegnati nelle intense fasi delle Auditions. Queste anticipazioni visive preparano il terreno per l'avvio della nuova stagione, attesa per giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su Now, offrendo un primo sguardo sulle dinamiche che caratterizzeranno il celebre talent show.

Le prime immagini dalle Auditions

Il video pubblicato offre un'esclusiva anteprima del lavoro dei giudici durante le prime sessioni di Auditions.

Le sequenze mostrano l'interazione tra i membri della giuria consolidata e il nuovo arrivato, Irama, che si siede al tavolo per la sua prima esperienza nel ruolo. L'atmosfera dietro le quinte, carica di aspettative ed emozioni, emerge chiaramente dalle riprese, suggerendo un'edizione ricca di novità e confronti artistici.

La giuria di X Factor 2026: conferme e novità

La composizione della giuria di X Factor 2026 vede il gradito ritorno di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. A loro si affianca Irama, che assume il ruolo di giudice, subentrando ad Achille Lauro. La conduzione del programma rimane affidata a Giorgia, per il terzo anno consecutivo, garantendo continuità e professionalità.

Le registrazioni delle Auditions, dei Bootcamp e delle Last Call si sono svolte il 2 e 3 giugno presso l'Allianz Cloud di Milano, segnando l'inizio effettivo della produzione.

Attese e prospettive per la nuova edizione

La nuova edizione dello show Sky Original si appresta a debuttare a settembre con una giuria che combina esperienza e freschezza. L'ingresso di Irama, riconosciuto hit maker e figura di spicco della musica italiana contemporanea, promette di portare una nuova prospettiva artistica al tavolo dei giudici. La sua presenza si integrerà con l'affiatamento già consolidato tra gli altri membri, frutto delle passate edizioni, creando un mix dinamico e stimolante per i concorrenti e il pubblico.

Irama: un profilo artistico di successo

Irama è un affermato cantautore e hit maker italiano, il cui stile distintivo fonde sapientemente elementi di pop, urban e cantautorato. La sua carriera è costellata di successi notevoli, tra cui ben 55 dischi di platino e 6 dischi d’oro, con un impressionante totale di oltre 2,5 miliardi di stream. Ha partecipato più volte al prestigioso Festival di Sanremo, classificandosi costantemente nella Top 10, e ha dimostrato la sua forza sul palco con concerti che hanno richiamato oltre 230.000 spettatori, culminati in un memorabile evento allo Stadio San Siro di Milano. La sua esperienza e il suo impatto nel panorama musicale italiano lo rendono un valore aggiunto significativo per X Factor 2026.

Le immagini diffuse oggi offrono, in sintesi, un'importante anticipazione sul nuovo assetto della giuria e sulle dinamiche iniziali che animeranno il celebre talent show, accendendo l'entusiasmo in vista del debutto televisivo.