Il 5 gennaio 2019 è partita dal porto di Genova la prima Msc World Cruise. Le crociere si confermano tra le vacanze più apprezzate per fuggire dal freddo invernale e per una vacanza di totale relax. Così, molti hanno preferito iniziare questa lunga avventura di quattro mesi a bordo della nave Magnifica di MSC. In 119 giorni si percorreranno sessantatremila chilometri per visitare trentadue Paesi. Molti posti sono stati prenotati da nonni in pensione alla scoperta del mondo.

L'armatore della compagnia Gianluigi Aponte ha voluto per questo lungo viaggio una delle più belle navi della flotta, la maestosa Msc Magnifica.

Le tappe del giro del mondo

Una crociera che toccherà l'Oceano Atlantico, Caraibi, Canale di Panama, America Centrale ed inoltre si potranno ammirare posti meravigliosi come l'Oceania, Hawaii, Tahiti, Bora Bora e Fiji.

La Magnifica farà tappa anche nelle splendide città australiane di Sydney e Melbourne passando dalla Nuova Zelanda. E ancora l'Oceano Indiano, Singapore, Malesia, Thailandia, Sri Lanka e le affascinanti Maldive [VIDEO]. Il viaggio finisce passando dal Canale di Suez, Oman, Dubai e Giordania prima di tornare nel Mediterraneo attraversando Creta, Messina e Civitavecchia e termina il 3 maggio a Genova.

Tutto quello che si può trovare a bordo

L'intera crociera sarà pubblicata sui social media da famosi blogger per raccontare la prima Msc World Cruise. Con un indimenticabile viaggio culinario di alta cucina dei 9 chef di fama internazionale: Carlo Cracco, Serge Dansereau, Jorge Rausch, Allan Vila Espejo, Ramon Freixa, Jereme Leung, Vikas Khanna, Jean-Philippe Maury e Roy Yamaguchi. Ben cinque ristoranti, dodici bar, una discoteca panoramica, un casinò, un cinema 4D ed un teatro stile broadway.

237 menù diversi e numerosissimi piatti originali, in base ai luoghi visitati. A bordo non mancherà un programma ricco di giochi a squadre, quiz e una vasta gamma di attività per arricchire l'esperienza in nave. Trattamenti estetici, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, solarium, centro fitness e tanti altri ancora. Non solo, ci saranno lezioni di lingua e lezioni di ballo con artisti professionisti provenienti da tutto il pianeta. Insomma, un'esperienza irripetibile in un viaggio intorno al mondo [VIDEO] che sicuramente lascerà momenti indimenticabili. Infatti, la prossima Msc World Cruise di gennaio 2020, è già da adesso quasi sold out e sarà ancora più ricca di destinazioni.