In Abruzzo si può cenare sospesi tra mare e cielo con l’esperienza del “Dinner in the sky”. Dopo aver toccato mete di livello prestigioso come Dubai, Rio De Janeiro, Parigi, Londra e molte altre, il concept della cena sospesa tra terra e cielo arriva anche in Italia. Il ristorante in franchising è già disponibile in ben 70 paesi in tutto il mondo e combina l’esperienza gastronomica con paesaggi mozzafiato. Questo metodo innovativo di assaporare piatti unici realizzati da chef stellati e contornati dagli orizzonti italiani più belli sta per approdare anche in Italia.

Piattaforma sospesa da terra grazie ad una gru alta 50 metri

Dopo aver toccato grandi città in settanta paesi diversi, il ristorante più insolito del mondo arriva anche in Italia. I clienti verranno accolti dalle hostess per un aperitivo di benvenuto, subito dopo verranno fatti accomodare su sedili preposti, dove il personale provvederà ad allacciare le cinture di sicurezza per la salvaguardia degli ospiti e, infine, si potrà salire a 50 metri di quota. Una volta giunti in cima ci si potrà rilassare e godere di una vista mozzafiato divisa tra cielo, mare e terra, mentre lo chef stellato del “Dinner in the sky” preparerà il menù gourmet accompagnato da bicchieri di vino illimitato e musica dal vivo.

Questo weekend a Giulianova, in provincia di Teramo, sarà possibile cenere sospesi tra cielo, mare e terra

In questo fine settimana In Abruzzo, e più precisamente nella città di Giulianova, è possibile fare una colazione, uno snack, un pranzo, un aperitivo o una cena sospesi a 50 metri di altezza. L’appuntamento è fissato dal 25 al 27 settembre al “Serenella Beach Club” di Giulianova in provincia di Teramo.

Un evento unico che ha deciso di approdare per la prima volta nella regione abruzzese. Per tre giorni sarà possibile apprezzare la cucina locale e la bellezze del panorama che il territorio mette a disposizione. A 50 metri di altezza, infatti, sarà possibile ammirare il mare da una parte e il Gran Sasso dall’altra.

Una cornice perfetta per una serata in totale relax.

Sei eventi per cenare a cinquanta metri di altezza con il 'Dinner in the sky'

Come viene riportato dall’ Ansa, il ristorante in franchising mette a disposizione sei eventi, che non comprenderanno solo la cena.I posti per partecipare a questa esperienza unica nel suo genere sono limitati, per questo motivo è indispensabile prenotarsi acquistando biglietti direttamente sul sito di “Dinner in the sky”. I prezzi sono variabili in base all’evento a cui si decide di partecipare e variano tra i 69 e i 129 euro. La durata dell’esperienza ad alta quota sospesi tra cielo, mare e terra, invece, ha una durata che va da un minimo di 30, fino ad un massimo di 75 minuti.

Il tutto, ovviamente, si svolgerà in completa sicurezza e secondo le normative vigenti anti Covid-19.