È stata comunicata l'ufficialità della nascita di una nuova compagnia ferroviaria statale, Treni Turistici italiani. Questa società organizzerà itinerari pensati per poter ammirare a pieno le bellezze dell'Italia.

Treni per il turismo

Ferrovie dello Stato crede che il turismo lento e sostenibile crescerà molto nei prossimi anni, è per questa ragione che ha deciso di rispondere alla domanda del mercato attraverso l'ideazione di una nuova società. È stata creata Treni Turistici Italiani, compagnia a parte ma sempre di proprietà FS, che avrà l'obiettivo di rendere il viaggio in treno una parte integrante e fondamentale della vacanza.

Il mezzo di trasporto non sarà più soltanto funzionale e asettico. Sarà pensato proprio per regalare ai turisti esperienze di livello e molto coinvolgenti. Questo nuovo grande progetto è stato presentato negli scorsi giorni dall'Amministratore Delegato Luigi Ferraris al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli). Ferraris ha dichiarato che la FS Treni Turistici Italiani è nata per cercare di "riaffermare il ruolo autorevole del Gruppo FS in uno dei settori trainanti per l’economia del Paese". L'intenzione è, quindi, quella di "contribuire al rilancio e allo sviluppo di un turismo di qualità, sostenibile e consapevole". Le tre tipologie di offerte messe in campo permetteranno di apprezzare in una maniera del tutto nuova le ricchezze del territorio italiano.

I nuovi servizi

Saranno tre gli ambiti nei quali la società Treni Turistici Italiani proporrà i suoi servizi innovativi per il turismo: Lusso, Espresso e Treni Storici e Omnibus–Regionali. Per quanto riguarda la prima categoria nel 2024 ci sarà il debutto del treno Orient Express - la Dolce Vita, ma ne esistono già di simili.

Alcuni di questi sono diretti su itinerari e percorsi anche europei, come per esempio il Venice Simplon Orient Express di Belmond. Queste vetture hanno all'interno tutti i comfort che il viaggiatore ricercherebbe in una vacanza. Nell'ambito Espresso e Treni Storici saranno introdotti nuove tratte diurne, e soprattutto anche notturne, tra le città più rilevanti per la loro capacità di attrazione turistica.

Questi mezzi saranno composti da una serie di carrozze anni '80 e '90, che sono state riqualificate per un uso prettamente turistico nelle officine ferroviarie di Rimini. Gli Omnibus-Regionali, invece, sono stati studiati per garantire gli spostamenti a livello regionale anche nel fine settimana. Saranno caratterizzati da prezzi convenienti che consentiranno a tutti di poter fare viaggi su tratte da ammirare: ricchi di storia, circondati da paesaggi mozzafiato, pieni di luoghi d'interesse culturale.

Viaggi lenti per arricchirsi culturalmente

Le programmazioni dei Viaggi proposti, le varie soste pianificate e tutti gli orari saranno pensati in una chiave turistico-esperienziale. L'idea centrale è quella di guidare i passeggeri in viaggi più lenti.

Il proposito non sarà cercare di arrivare a destinazione velocemente, ma godersi a pieno la ricchezza dell'intera esperienza. Tra gli obiettivi di Treni Turistici Italiani c'è sicuramente anche quello di mostrare e far conoscere i luoghi meno celebri d'Italia, ma comunque portatori di molte tradizioni e meraviglie da visitare. Inoltre verranno create delle cooperazioni con le altre attività turistiche del paese. I servizi saranno coordinati con visite guidate nei complessi storici e archeologici, percorsi di trekking, degustazioni di prodotti tipici, il tutto in modo da apprezzare le diverse tradizioni e salvaguardare le economie dei luoghi visitati.