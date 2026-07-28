Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio e Courmayeur si confermano le destinazioni montane più desiderate dagli italiani per l'estate 2026. È quanto emerge dall'osservatorio sulla montagna estiva di Jfc, i cui dati sono stati pubblicati in anteprima. La località veneta di Cortina d'Ampezzo ha scalato due posizioni, conquistando la vetta della classifica con 2.717 voti. Al secondo posto si posiziona Madonna di Campiglio, nel Trentino, con 2.493 voti, seguita da Courmayeur, in Valle d'Aosta, che chiude il podio con 2.105 preferenze.

La classifica prosegue con Livigno, in Lombardia, al quarto posto con 1.951 voti, registrando una perdita di tre posizioni rispetto all'anno precedente.

Ottima performance per Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, quinta con 1.636 voti e un guadagno di ben cinque posizioni. Seguono Ponte di Legno, in Lombardia, con 1.429 voti e un miglioramento di una posizione, e la new entry San Candido, in Alto Adige, che con 1.375 voti fa il suo ingresso nella top 20, conquistando la migliore posizione tra le nuove arrivate. Stabile all'ottavo posto Bormio, in Lombardia, con 1.345 voti. Roccaraso, in Abruzzo, scende di tre posizioni con 1.340 voti, mentre Sestriere, in Piemonte, spicca per un notevole balzo di otto posizioni, raggiungendo quota 1.300 voti.

Le preferenze tematiche e le destinazioni "minori"

L'analisi dell'osservatorio rivela un crescente interesse degli italiani verso le "destinazioni minori", che si distinguono per la conquista di specifiche classifiche tematiche.

In questo contesto, Sauris si afferma come la meta più rilassante e tranquilla, mentre Moso in Passiria è riconosciuta come la più green e sostenibile. Cortina d’Ampezzo mantiene la sua reputazione di destinazione più trendy e lussuosa, mentre Madonna di Campiglio è indicata come la più giovanile e divertente. Per le famiglie con bambini, Ortisei risulta la scelta più adatta, e Roccaraso si distingue per il suo ottimo rapporto prezzo/qualità.

Il Trentino in testa all'offerta estiva regionale

A livello regionale, il Trentino si conferma leader nell'offerta per la montagna estiva, precedendo l'Alto Adige e il Veneto. L'osservatorio Jfc, attraverso la sua analisi, fornisce una panoramica dettagliata delle preferenze dei viaggiatori e delle tendenze emergenti nel settore del turismo montano.