La Regione Marche ha presentato la "Ciclovia dei Borghi più belli d'Italia", un progetto con cinque itinerari ciclabili. L'iniziativa mira a valorizzare il ricco patrimonio regionale tramite la mobilità dolce, collegando centri storici caratteristici. L'annuncio è avvenuto in un incontro con rappresentanti istituzionali e amministratori locali, sottolineando l'importanza strategica per lo sviluppo turistico delle Marche.

Cinque percorsi per un turismo lento e sostenibile

I cinque itinerari sono stati concepiti per esaltare le eccellenze paesaggistiche e culturali delle Marche, unendo borghi inseriti nel circuito nazionale dei "Borghi più belli d'Italia".

I percorsi interesseranno le province di Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, offrendo una scoperta capillare del territorio. L'obiettivo è promuovere un turismo sostenibile e lento, favorendo l'esplorazione del patrimonio storico e naturale in bicicletta. I tracciati saranno accessibili a ciclisti esperti e famiglie, con livelli di difficoltà variabili e servizi di supporto lungo le tappe. La realizzazione delle infrastrutture ciclabili è frutto di stretta collaborazione tra Regione, comuni coinvolti, enti turistici e associazioni di categoria, assicurando un approccio integrato al progetto.

Valorizzazione dei borghi e impatto sul territorio

L'iniziativa rafforza l'attrattività turistica delle Marche, offrendo nuove opportunità di visita e soggiorno nei suoi piccoli centri storici.

I borghi coinvolti beneficeranno della ciclovia per incrementare visibilità e frequentazione. È stato dichiarato che "la ciclovia unisce sport, cultura e promozione del territorio", evidenziando la sua natura poliedrica. Con questo progetto, la Regione Marche intende incentivare la mobilità sostenibile e un turismo rispettoso dell'ambiente, allineandosi alle strategie di valorizzazione delle aree interne e dei borghi storici. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali per lo sviluppo turistico e la tutela del patrimonio locale, proiettando le Marche verso un futuro di crescita consapevole.