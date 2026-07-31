Il Veneto ha registrato un andamento turistico positivo nei primi mesi del 2026, con un notevole gradimento per campeggi, montagna e Lago di Garda. Tra gennaio e maggio 2026, gli arrivi sono cresciuti del 5% e le presenze del 7% rispetto al 2025, un anno già record per il settore. Questi dati evidenziano una solida continuità nella crescita regionale.

L'occupazione alberghiera si mantiene positiva e in linea con l'anno precedente. Un crescente interesse si osserva per i campeggi e le soluzioni open air, sia al mare che in montagna e al lago. A luglio, i campeggi hanno superato il 90% di occupazione, recuperando un giugno più debole, con previsioni di stabilità fino a Ferragosto.

Andamento dei comparti turistici

Nel comparto Mare, l'occupazione alberghiera di luglio è stata leggermente inferiore al 2025, ma i campeggi hanno mostrato un forte recupero. Il Lago di Garda ha visto il settore alberghiero tra il 75% e l'80% di occupazione nel bimestre estivo, mentre i campeggi hanno raggiunto l'80-90% tra giugno e luglio, con prenotazioni superiori al 70% fino al 31 agosto.

La montagna ha registrato performance superiori a giugno 2026 rispetto al 2025, con luglio di poco inferiore. Complessivamente, il bimestre ha oscillato tra il 60% e il 70% di occupazione, con prenotazioni attive per Ferragosto e inizio settembre. Le Terme hanno mantenuto un'occupazione superiore al 60% a giugno e luglio, con prenotazioni stabili fino alla prima settimana di agosto.

Soddisfazione dei visitatori e traffico aereo

La soddisfazione degli ospiti è in leggera crescita rispetto al 2025, con oltre il 25% delle recensioni che evidenziano apprezzamento per accoglienza, servizio e offerta enogastronomica. Il Lago di Garda si posiziona al primo posto con un sentiment di 86,6/100, seguito da Città d’Arte (86,5), Venezia (86,4), Montagna (86,3), Terme (85,6) e Mare (85).

Economicamente, il Lago di Garda contribuisce per il 16,9% al transato regionale, seguito da Venezia (16,2%), Jesolo e Verona (entrambe al 10%) e Treviso (9%). Il traffico aereo nel Polo Aeroportuale Nordest ha raggiunto 9,5 milioni di passeggeri nel primo semestre 2026 (+7% sul 2025), con quasi 2 milioni solo a giugno (+5%).

L'aeroporto di Venezia ha gestito quasi 6 milioni di viaggiatori nei primi sei mesi, con l'81% di traffico internazionale.

Dati complessivi e crescita delle presenze

I dati confermano la crescita del turismo in Veneto: tra gennaio e maggio 2026, le presenze hanno superato i 19,2 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto al 2025. Maggio è stato particolarmente positivo, con un +19,2% di presenze, grazie a festività europee e condizioni meteo favorevoli. Il mercato internazionale ha contribuito significativamente, con una crescita dell'11,7% dai Paesi dell'Europa centrale.

Il comparto extralberghiero, inclusi campeggi e soluzioni open air, ha registrato un aumento del 12% delle presenze. La permanenza media è di circa 2,7 notti.

La montagna si conferma il settore con la crescita più marcata (+15,9% di presenze), seguita dalle città d'arte (+8%) e dal turismo balneare (+4,1%). Il Lago di Garda ha visto un incremento del 4,4% nelle presenze.