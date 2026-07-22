La compagnia aerea regionale italiana Airidea, con base a Genova, ha inaugurato per la stagione estiva nuovi collegamenti aerei tra il capoluogo ligure e le città sarde di Olbia e Alghero. Questi voli, disponibili per tutta l'estate, sono operati con aeromobili Saab 340 da 34 posti, specificamente progettati per il mercato regionale. L'iniziativa mira a facilitare gli spostamenti e ridurre i tempi di viaggio verso la Sardegna.

In una fase iniziale, la rotta Genova-Olbia prevede voli di andata e ritorno il lunedì e il venerdì, con biglietti disponibili a 99 euro a tratta.

Per la tratta Genova-Alghero, i collegamenti sono attivi la domenica, con un costo di 119 euro a tratta. Nel prezzo del biglietto sono inclusi un bagaglio a mano fino a 8 chili, una borsa personale, la scelta del posto a bordo e uno snack. Per chi necessita di un bagaglio in stiva, è previsto un supplemento di 22 euro per persona a tratta.

Dettagli Operativi e Tariffe Aggiornate

A partire dall'8 giugno 2026, con l'avvio di nuove tratte pensate per ottimizzare gli spostamenti, l'operatività dei voli e le relative tariffe subiscono alcune specificazioni. Il collegamento Alghero-Genova sarà inizialmente attivo una volta a settimana, il sabato, con partenza da Genova alle ore 11:30 e arrivo ad Alghero alle 12:45, e volo di ritorno alle 13:30.

Dalla fine di giugno, le frequenze aumenteranno, includendo voli anche il mercoledì e la domenica. Il costo per questa tratta parte da 205 euro a tratta, con una durata di circa un'ora e un quarto.

Per la tratta Olbia-Genova, i collegamenti settimanali sono due, il lunedì e il venerdì. Le partenze da Genova sono fissate alle 11:10 con arrivo a Olbia alle 12:20; il volo di ritorno è previsto alle 13:05. Il prezzo per questa rotta è stabilito a 187 euro. È importante notare che questi voli sono operati dal vettore maltese Luxwing, utilizzando aeromobili Saab 340 B da 34 posti, e i prezzi rimarranno fissi nel tempo, senza variazioni legate alla domanda.

Contesto di Mercato e Potenziale di Crescita

L'introduzione di questi nuovi collegamenti risponde a una domanda di mercato significativa, come evidenziato dai dati di traffico aereo precedenti. Nel 2025, circa il 54% del traffico annuale sulla rotta Genova-Olbia si è concentrato tra i mesi di giugno e ottobre. In particolare, il solo mese di luglio ha registrato circa 811 mila passeggeri su questa tratta, un dato notevolmente superiore rispetto ai circa 220 mila passeggeri registrati nel mese di aprile dello stesso anno. Questo sottolinea il potenziale di crescita e l'importanza strategica di tali rotte per la connettività regionale.