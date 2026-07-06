Il Piemonte si afferma come una delle regioni trainanti del turismo italiano, registrando un notevole boom di arrivi nel primo semestre del 2026. Con un incremento del 9,22% rispetto all'anno precedente, la regione si posiziona al terzo posto a livello nazionale per crescita, preceduta solo da Calabria e Umbria. Questo risultato si inserisce in un contesto di generale espansione per il settore, che ha visto gli arrivi turistici complessivi aumentare del 4,43% sull'intero territorio, secondo l'analisi dei dati della piattaforma “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno.

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha commentato l'andamento nazionale: “Arrivi turistici in aumento del 4,5% a livello nazionale nel primo semestre del 2026 e boom della Calabria con più 11. I dati del Viminale confermano che, nel mondo delle sfide globali, l’Italia del turismo continua a mettere a segno risultati da record. Il settore turistico si rivela sempre più strategico, confermandosi pilastro dell’economia nazionale. Il ministero del Turismo continuerà ad investire e a pensare positivo.”

Strategie regionali e crescita internazionale

L’assessore regionale Paolo Bongioanni ha espresso soddisfazione per la performance piemontese, evidenziando il ruolo di traino della regione: “Sorridiamo alla crescita del turismo nazionale, con un +4,8%, e in questo brillano i dati di un Piemonte che traina e fa la differenza come terza regione d’Italia con un importantissimo +9,22%: testimone che il sistema di azioni che abbiamo avviato – di promozione internazionale, di brandizzazione, di intersezione di sistema fra l’agroalimentare, i nostri grandi vini e l’offerta turistica – sta funzionando, e quindi fa scuola rispetto alle altre regioni italiane”.

Particolarmente significativo è l'incremento degli arrivi internazionali in Piemonte, che ha raggiunto il 10,38%, superando la media nazionale del 6,45%. A livello nazionale, le regioni con i maggiori incrementi negli arrivi dall'estero includono Calabria (+23,19%), Puglia (+14,63%), Abruzzo (+14,04%), Molise (+13,14%), Basilicata (+11,55%) e Sardegna (+11,44%). Gli arrivi domestici, invece, hanno registrato un aumento dell'1,97% a livello nazionale, con picchi in Umbria (+13,64%) e Liguria (+8,89%).

Dettagli ricettivi e iniziative promozionali

L’assessore Bongioanni ha inoltre sottolineato l'efficacia delle campagne di comunicazione mirate, diffuse sulle reti televisive nazionali Rai e Mediaset, volte a incentivare i flussi turistici dal medio e corto raggio.

Contestualmente, si stanno sviluppando azioni promozionali su rotte globali, come la recente presentazione dell’agroalimentare e del vino piemontese a New York durante l’evento ‘Summer Fancy Food’, confermando questi settori come straordinari attrattori turistici.

L'analisi dei dati indica che il turismo extra-alberghiero ha segnato un incremento del 7,46%, mentre le strutture alberghiere hanno visto una crescita del 2,27%. Il database “Alloggiati Web” del Ministero dell’Interno, gestito dalla Polizia di Stato, è lo strumento che consente ai gestori delle strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, di trasmettere alle questure competenti, entro 24 ore dall’arrivo, le generalità delle persone alloggiate, in ottemperanza all’articolo 109, comma 3, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.