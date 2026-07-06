Il turismo in Piemonte ha registrato un notevole incremento, in particolare per quanto riguarda gli arrivi internazionali, che hanno segnato un aumento del 10,3%. Questo dato si inserisce in un quadro di consolidamento della regione come destinazione attrattiva sia per il mercato interno che per quello internazionale. I numeri del 2025 evidenziano un superamento dei 6 milioni e 730 mila arrivi e oltre 18 milioni e 170 mila presenze turistiche complessive.

Crescita e Contributo dei Mercati Esteri

L'incremento degli arrivi si attesta al 7,1% rispetto all'anno precedente, mentre i pernottamenti hanno visto un aumento del 7,5%.

La domanda estera si conferma un pilastro fondamentale, rappresentando il 53% del totale delle presenze. Tra i mercati più rilevanti spiccano Germania, Francia, Benelux, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Scandinavia e Spagna. Particolarmente significativa è la performance degli Stati Uniti, con una crescita del 14,1% negli arrivi e del 18,6% nelle presenze.

Trend Territoriali e Settore Ricettivo

Le aree collinari e montane del Piemonte si distinguono per la maggiore crescita percentuale, un risultato trainato sia da un'offerta outdoor in espansione sia dagli eventi internazionali ospitati sul territorio. Tra le zone che hanno mostrato maggiore dinamismo si annoverano Torino e la sua cintura, Langhe Monferrato Roero, il Distretto dei Laghi, Terre dell’Alto Piemonte e Alessandria.

Anche il settore extra-alberghiero ha contribuito a questa espansione, rispondendo efficacemente alla richiesta di nuove tipologie di soggiorno.

La spesa turistica, monitorata anche attraverso l'utilizzo delle carte di credito, conferma la tendenza positiva generale. L'attrattività del Piemonte è dunque frutto sia dell'aumento degli arrivi sia della capacità di diversificare l'offerta, con un ruolo sempre più centrale delle aree collinari e montane nel trainare il comparto turistico regionale.