Sono operativi i nuovi servizi del porto di San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno. Il Comune ha illustrato il piano di gestione dell’approdo, che punta a potenziare l’accoglienza per diportisti e visitatori, rafforzando al tempo stesso sicurezza, tutela ambientale e qualità dei servizi.

Un porto da 203 posti barca

L’infrastruttura, realizzata nelle aree in concessione demaniale al Comune, dispone complessivamente di 203 posti barca per imbarcazioni tra i 6 e i 17 metri. Di questi, 16 sono destinati al transito e 30 riservati alle attività commerciali, ai cantieri nautici e alle associazioni.

Servizi e dotazioni dell’approdo

Il porto è articolato tra banchine fisse e pontili galleggianti ed è dotato di impianti per l’erogazione di acqua ed energia elettrica direttamente ai posti barca.

Tra le dotazioni ambientali figura anche un Seabin per la raccolta dei rifiuti galleggianti, insieme a un sistema per l’aspirazione delle acque di sentina. È inoltre presente un gommone dedicato al supporto delle operazioni di ormeggio.

Sicurezza e assistenza ai diportisti

Nel porto opereranno dieci unità dedicate all’assistenza ai diportisti e ai servizi di sicurezza dell’area, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente e un maggiore controllo dell’approdo.