La località montana Sellata-Pierfaone, situata in Basilicata, è stata al centro di un nuovo progetto di rilancio turistico. L'iniziativa, presentata il 7 luglio 2026, mira a renderla una destinazione attrattiva durante tutto l'anno. Il programma coinvolge istituzioni locali, operatori turistici e associazioni del territorio, uniti per valorizzare il potenziale della montagna lucana.

Un'offerta per ogni periodo dell'anno

Il progetto mira a valorizzare la Sellata-Pierfaone come meta adatta a ogni periodo dell'anno. L'offerta è pensata per gli amanti degli sport invernali e per chi preferisce la montagna d'estate.

Tra le proposte vi sono itinerari escursionistici, percorsi per mountain bike, aree attrezzate per famiglie e spazi dedicati agli sport sulla neve. L'obiettivo è rendere la montagna accessibile a tutti e viva 12 mesi all'anno, superando la stagionalità.

Sinergie per la crescita locale

Il rilancio della Sellata-Pierfaone si fonda sulla collaborazione tra enti pubblici, operatori turistici e associazioni locali. La strategia prevede il potenziamento delle infrastrutture esistenti e l'introduzione di nuovi servizi per migliorare l'accoglienza e la fruibilità dell'area. Il progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche della Basilicata, per favorire lo sviluppo economico e la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Sellata-Pierfaone: polo del turismo montano lucano

La Sellata-Pierfaone, in provincia di Potenza, è una delle principali località montane della Basilicata. L'area è nota per le sue bellezze naturali e per la presenza di impianti sciistici, sentieri e strutture ricettive. Il nuovo progetto mira a rafforzare il ruolo della località, consolidandola come punto di riferimento per il turismo montano in Basilicata.