È una delle trasformazioni più interessanti del turismo nel 2026. Sempre più viaggiatori scelgono una destinazione perché lì si svolgerà un concerto, un festival, una manifestazione culturale o un grande appuntamento sportivo. L'evento diventa così il motivo per partire e, intorno a quell'esperienza, nasce il viaggio.

A confermare il fenomeno è l'Osservatorio EY Future Travel Behaviours 2026: l'agenda degli eventi influenza significativamente la scelta della destinazione per il 41% dei viaggiatori italiani, contro il 39% della media europea. È il cosiddetto turismo “event-driven”, nel quale il calendario degli appuntamenti contribuisce a ridisegnare la mappa dei viaggi.

Non è quindi soltanto una questione di assistere a uno spettacolo. Concerti, festival e competizioni generano pernottamenti, ristorazione, spostamenti e consumi sul territorio, trasformando un appuntamento di poche ore in un vero soggiorno.

Prima il biglietto, poi l'hotel

La dinamica è semplice: si scopre che il proprio artista preferito suonerà in una determinata città, si acquista il biglietto e soltanto dopo si costruisce il resto del viaggio.

Lo stesso può accadere con una partita, una gara, una mostra o un festival.

Secondo EY, nel 2026 il 27% dei viaggiatori italiani prevede almeno un viaggio motivato da un evento culturale, mentre il 26% indica i concerti. L'esperienza diventa quindi un vero driver di scelta, capace di spostare la domanda turistica verso una città specifica.

E spesso il viaggio si allunga: si arriva il giorno prima, si visita il centro storico, si prova un ristorante, si dorme in città e magari si riparte il giorno successivo.

In altre parole, l'evento è il motivo della partenza, mentre la destinazione diventa parte dell'esperienza.

Sanremo: quando un festival diventa un motore economico

Il Festival di Sanremo è probabilmente uno degli esempi italiani più evidenti.

L'edizione 2026 ha generato, secondo l'analisi EY, un impatto economico complessivo di 252,1 milioni di euro, con circa 96 milioni di valore aggiunto e oltre 1.300 posti di lavoro attivati. La spesa giornaliera del singolo spettatore è stata stimata in circa 500 euro, considerando trasporti, pernottamento, ristorazione e altre spese.

Il dato è significativo perché mostra quanto possa essere ampia la ricaduta di un evento che dura soltanto alcuni giorni.

Chi arriva a Sanremo per il Festival non compra soltanto un biglietto: occupa una camera, mangia al ristorante, si sposta, acquista prodotti e vive la città.

L'evento, quindi, diventa una vera infrastruttura turistica temporanea.

A Ferrara il Buskers porta turisti anche in estate

Il fenomeno non riguarda però soltanto concerti e grandi appuntamenti televisivi.

Un caso particolarmente interessante è quello del Ferrara Buskers Festival, che nel 2026 torna dal 26 al 30 agosto, con un'anteprima a Comacchio il 23 agosto. Il festival porta in città artisti di strada e musicisti internazionali e si presenta come un incontro tra arte, musica e culture diverse.

A dimostrare il suo peso turistico sono soprattutto i dati dell'edizione precedente: nel 2025 il festival ha registrato 9.451 pernottamenti nei cinque giorni della manifestazione, contro gli 8.067 del 2024. L'incremento è stato quindi di 1.384 pernottamenti, pari al 15%, secondo dati della Regione Emilia-Romagna riportati dall'organizzazione.

È un esempio particolarmente interessante perché Ferrara non è una località balneare e, in piena estate, può trovarsi fuori dai principali circuiti delle vacanze tradizionali.

Il festival riesce quindi a creare una propria domanda: si va a Ferrara perché c'è il Buskers. Anche l'edizione 2026 conferma la forte vocazione internazionale dell'appuntamento, con artisti provenienti da diversi Paesi, tra cui Corea del Sud, Spagna e Romania.

Il Buskers non è però l'unico appuntamento capace di accendere i riflettori sulla città: Ferrara può contare anche sul suo storico Palio, che ogni primavera porta nel centro storico cortei, gare e contrade, contribuendo a rafforzare l'identità della destinazione. Nel primo semestre 2026 i pernottamenti sono cresciuti del 4,30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il Comune individua proprio eventi e grandi appuntamenti tra i principali elementi trainanti. Dal Palio al Ferrara Buskers Festival, il calendario culturale contribuisce così a trasformare la città in una destinazione anche al di fuori dei tradizionali circuiti turistici.

La tradizione diventa una destinazione: il Palio di Siena

Esistono poi eventi nei quali la separazione tra destinazione e manifestazione praticamente scompare.

È il caso del Palio di Siena, in programma il 16 agosto 2026 in Piazza del Campo. Le attività legate alla manifestazione iniziano giorni prima con prove, preparativi e appuntamenti che trasformano progressivamente il centro storico.

Qui il viaggio non consiste semplicemente nel visitare Siena durante il Palio: per una parte dei visitatori è proprio il Palio a rappresentare la ragione per andare a Siena.

È la forma più evidente di turismo event-driven: l'identità della destinazione e quella dell'evento coincidono.

Gli eventi possono valorizzare un intero territorio

Un altro aspetto interessante è la capacità degli eventi di distribuire i flussi turistici anche attraverso più di una località.

La Notte della Taranta ne è un esempio.

L'edizione 2026 si svolge dal 30 luglio al 23 agosto e comprende 20 tappe attraverso il Salento, intrecciando musica, danza, cultura popolare e sonorità mediterranee.

In questo caso non è soltanto una singola città a beneficiare dell'evento: il festival diventa uno strumento per attraversare e conoscere un territorio.

È un modello particolarmente interessante per il turismo perché permette di distribuire l'attenzione su località diverse, creando più occasioni per soggiornare, spostarsi e consumare sul territorio.

Lo sport può valere miliardi

Anche il turismo sportivo dimostra quanto un evento possa incidere sulla scelta della destinazione.

Gli Internazionali BNL d'Italia di Roma rappresentano uno dei casi più importanti.

L'edizione 2026 ha confermato la capacità del torneo di attirare un pubblico enorme nella Capitale, mentre l'impatto economico delle ultime edizioni è stato stimato nell'ordine del miliardo di euro.

Ma c'è un altro dato che racconta bene la forza dell'appuntamento: la vendita dei biglietti per l'edizione 2027 è già partita, a pochi giorni dalla conclusione del torneo 2026. La prossima edizione è in programma al Foro Italico dal 5 al 16 maggio 2027, e la biglietteria ufficiale è già aperta.

È un dettaglio tutt'altro che secondario per il turismo: un appuntamento sportivo può iniziare a generare domanda con molti mesi di anticipo. Chi acquista oggi un biglietto per Roma 2027 ha già un motivo per programmare un futuro soggiorno nella Capitale, prenotare un hotel, organizzare gli spostamenti e magari aggiungere qualche giorno alla trasferta.

Il fenomeno è ancora più evidente se si guarda ai numeri complessivi. Uno studio di 24 ORE Ricerche e Studi per Roma Capitale ha stimato che 12 grandi eventi sportivi organizzati a Roma tra il 2023 e il 2026 abbiano generato oltre 7,5 miliardi di euro di impatto economico e più di 5 milioni di presenze.

Gli Internazionali mostrano quindi come un torneo possa andare ben oltre il pubblico presente sugli spalti: l'evento diventa un appuntamento capace di mettere in moto il turismo con mesi di anticipo.

Gli eventi di agosto per cui vale il viaggio

Per chi sta ancora cercando un motivo per partire, il calendario italiano offre diverse occasioni nelle prossime settimane.

Summer Jamboree – Senigallia, 31 luglio-9 agosto

Dieci giorni dedicati alla cultura americana degli anni ’40 e ’50 trasformano Senigallia in una grande festa vintage tra concerti, balli, auto d’epoca e atmosfere rock’n’roll.

Un appuntamento che dimostra come un festival musicale possa diventare una vera esperienza turistica, capace di attirare visitatori anche grazie all’identità del luogo.

Palio di Siena – 16 agosto.

La corsa in Piazza del Campo è preceduta da giorni di prove e appuntamenti e rappresenta uno degli eventi più identitari del calendario italiano.

La Notte della Taranta – fino al 23 agosto.

Venti appuntamenti attraversano il Salento fino alla conclusione del festival il 23 agosto. Una formula interessante per chi vuole combinare musica, tradizioni e scoperta del territorio.

Ferrara Buskers Festival – 26-30 agosto.

Cinque giornate dedicate all'arte di strada nel centro storico di Ferrara, con artisti internazionali e l'anteprima di Comacchio il 23 agosto.

I dati del 2025, con 9.451 pernottamenti, mostrano già la capacità dell'evento di generare domanda turistica.

Cordovado Medievale – 28-30 agosto

Un borgo del Friuli Venezia Giulia torna indietro nel tempo con tre giorni di rievocazioni, atmosfere medievali e iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni locali. Un appuntamento meno scontato, ideale per chi vuole abbinare l'esperienza dell'evento alla scoperta di uno dei piccoli borghi del territorio.

Festival del Prosciutto di Parma – fine agosto

Il gusto diventa un motivo per partire: a fine agosto il territorio di Parma celebra uno dei suoi prodotti simbolo con appuntamenti, degustazioni e iniziative legate alla cultura del prosciutto. Un esempio di turismo enogastronomico, dove una specialità locale diventa occasione per conoscere produttori, paesaggio e tradizioni del territorio.

Sono appuntamenti molto diversi tra loro, ma hanno un elemento in comune: possono trasformare un evento in una ragione concreta per partire.

E in Europa? Tre eventi per cui vale un viaggio

Il fenomeno non riguarda soltanto l'Italia. Anche in Europa alcuni appuntamenti possono diventare il vero motivo per scegliere una città e organizzare una trasferta.

Edinburgh Festival Fringe – Edimburgo, fino al 31 agosto

Teatro, comicità, danza, circo e spettacoli internazionali trasformano la capitale scozzese in un enorme palcoscenico. L'edizione 2026 propone ancora una volta un programma estremamente vario, capace di attirare pubblico da tutto il mondo.

Sziget Festival – Budapest, agosto

Uno dei grandi appuntamenti musicali europei: per molti spettatori il festival rappresenta una vera ragione per raggiungere Budapest, combinando concerti e soggiorno nella capitale ungherese.

Sziget è incluso tra i principali festival musicali europei del 2026.

Festival gastronomici – Europa

Anche il cibo può diventare un potente motivo di viaggio. Dalle feste dedicate alle specialità locali ai festival gastronomici, gli appuntamenti estivi stanno trasformando prodotti e tradizioni in vere esperienze turistiche. National Geographic ha selezionato diversi festival gastronomici europei tra gli appuntamenti da non perdere nell'estate 2026.

Tre esempi diversi, ma con la stessa logica: non si sceglie soltanto una città da visitare, si sceglie qualcosa che vale la pena vivere e intorno a quell'esperienza si costruisce il viaggio.

La Gen Z guarda già al calendario degli eventi

Il fenomeno potrebbe diventare ancora più importante nei prossimi anni.

Secondo EY, la componente più giovane del mercato turistico mostra una particolare attenzione agli eventi: per la Gen Z, la presenza di un appuntamento può pesare ancora più significativamente nella scelta della destinazione.

È un segnale importante per città e operatori turistici. Il calendario degli eventi può infatti diventare quasi importante quanto quello delle attrazioni tradizionali.

Non basta quindi chiedersi cosa offrire a chi arriva in una destinazione. Diventa altrettanto importante chiedersi quale motivo concreto può convincere una persona a partire.

Il turismo event-driven racconta quindi un cambiamento più profondo.

Il viaggiatore non cerca necessariamente soltanto una destinazione. Cerca sempre più spesso un'esperienza da vivere.

Un concerto può portare a scoprire una città. Un festival può trasformare una manifestazione culturale in un weekend. Una gara può diventare l'occasione per soggiornare in una destinazione. Una tradizione locale può attirare visitatori proprio nel momento in cui viene celebrata.

E così cambia anche la domanda. Non più soltanto: “Dove vuoi andare?” Ma sempre più spesso: “Cosa vuoi vivere?” La risposta può essere un concerto, una gara, un festival o una festa tradizionale. E da quella risposta può iniziare il viaggio.