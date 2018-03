Previsioni #meteo Pasqua e Pasquetta 2018: siamo finalmente giunti alle soglie del ponte pasquale, festività attese da milioni di italiani per mettersi in viaggio e recarsi nelle località turistiche. Il tutto resta però condizionato dalla situazione metereologica. L'inverno ci ha abituati ad una continua altalena fra temperature che salgono e temperature che scendono, fra giornate particolarmente belle e vere e proprie ondate di brutto tempo. La primavera appena iniziata sembra confermare questa tendenza. Che tempo dobbiamo quindi aspettarci per il Ponte di Pasqua? Qual è il tempo previsto per la giornata di Pasquetta? Le precedenti previsioni di brutto tempo trovano conferma? Andiamo a dare uno sguardo alle previsioni metereologiche dei prossimi giorni per dare risposta a queste domande.

Italia divisa in due fino al 31 marzo 2018

La primavera, iniziata almeno dal punto di vista astronomico il 20 marzo 2018 [VIDEO], continua a zoppicare, con l'anticiclone delle Azzorre che latita nell'Oceano Atlantico. Le conseguenze per la nostra penisola sono visibili per tutti, con il brutto tempo che non cenna ad andarsene. L'Italia, metereologicamente parlando, si troverà divisa in due, almeno fino alla giornata di sabato 31 marzo 2018. Al Nord avremo tre diverse perturbazioni, che solcheranno i cieli, una di seguito all'altra, aumentando d'intensità. Per la giornata di sabato, vigilia di Pasqua, sono quindi confermate le previsioni che annunciavano brutto tempo, con temporali in Nord e in Centro Italia. Bel tempo, invece, al Sud Italia, con caldi vendi di scirocco e temperature che sfioreranno i 20°.

Previsioni meteo per il ponte di Pasqua 2018

Passata la perturbazione di sabato, per la giornata di Pasqua sono previsti cieli sereni su tutte le regioni d'Italia, con un generale aumento delle temperature, che in alcuni casi potranno arrivare ai 20-22°. Belle notizie quindi, grazie all'anticiclone africano, che spingerà aria calda proveniente dall'Algeria e dalla Tunisia verso la nostra penisola, smentendo almeno parzialmente le tendenze meteo descritte nei giorni precedenti [VIDEO]. La giornata di Pasquetta si dovrebbe aprire all'insegna del sole e del bel tempo, con temperature piuttosto elevate soprattutto al Sud e sulla Sicilia. Il bel tempo avrà però vita breve, almeno al Nord, dove una perturbazione di origine atlantica, rischia di guastare le gite fuori porta, in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, con possibili precipitazioni a partire dalla mattinata. Restare collegati per ulteriori aggiornamenti. #Previsioni meteo