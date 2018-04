Le #Previsioni meteo confortano chi si è organizzato per trascorrere le giornate di #pasqua e #pasquetta fuori di casa. Dopo l'incerta giornata di sabato, il sole dovrebbe tornare a splendere [VIDEO]su gran parte della Penisola. Sparita la perturbazione sulle regioni centro-settentrionali si prevede una Pasqua serena. Sole splendente anche su Sicilia e Sardegna. Mentre qualche residuo temporale per la giornata di domenica 1 aprile potrebbe registrarsi ancora in alcune zone di Lazio, Umbria, Campania, il versante tirrenico della Calabria, Puglia, parte delle Marche, Abruzzo e Molise. Al nord, esposta al pericolo pioggia nella giornata di Pasqua dovrebbe esserci soltanto la regione del Friuli Venezia Giulia.

Sole splendente anche su Liguria e Piemonte per l'intera giornata.

A favorire il miglioramento sarà il graduale allontanamento della struttura depressionaria dall'Europa centro-occidentale verso quella orientale. Temperature in calo nel Mezzogiorno del Paese dove non si dovrebbe andare oltre i 14-16 gradi, mentre al nord alcuni posti potrebbero raggiungere anche i 18 gradi. Ancora freddo il mare Adriatico dove le temperature non arriveranno nemmeno a 15 gradi. Venti forti nella giornata di domenica tra Sardegna e zone tirreniche, il che comporterà inevitabilmente anche un mare molto agitato.

Il meteo a Pasquetta

Grigliate e picnic sembrano essere salvi almeno stando alle previsioni delle ultime ore. I metereologi prevedono una Pasquetta serena da nord a sud. Dovrebbe esserci anche un lieve rialzo delle temperature rispetto alla giornata di Pasqua.

Stabili, invece, in pianura Padana, sulle Isole, Toscana, Molise, Puglia e Basilicata. Analizzando maggiormente nel dettaglio le previsioni per la giornata di Pasquetta, qualche nuvola potrebbe far capolino tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Nessun fenomeno preoccupante, però, all'orizzonte. Al centro nessun problema per le gite fuori porta. Ogni tanto sarà meglio voltare un occhio la cielo in Lazio e Toscana, ma senza troppa preoccupazione. Anche a sud Pasquetta col sole. L'inizio della giornata potrebbe creare qualche problema su Campania [VIDEO], con qualche nuvola di troppo seppur non nera di pioggia, e sulla Sicilia dove l'inizio della giornata potrebbe essere coperto in alcune zone. Nel corso della giornata, però, la situazione dovrebbe rientrare nella normalità. E garantire una Pasquetta di festa.