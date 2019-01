Annuncio

Annuncio

Dall'inizio del nuovo anno, il maltempo sta 'tormentando' varie zone d'Italia [VIDEO], soprattutto il centro-sud, nel quale le temperature dovrebbero migliorare da questo fine settimana. Durante il weekend, in Sicilia persisteranno le piogge, mentre sulle Isole soffieranno venti forti e violenti. Tra il mar Ligure e il mar Tirreno, domenica ci sarà un forte aggravamento delle condizioni meteo, dovuto all'attraversamento di un vortice ciclonico. Su Lazio, Campania, Calabria e sulle isole sono attese piogge e temporali.

Nell'Appennino centro meridionale, oltre i 700-1000 metri, sono preannunciate, invece, delle nevicate. Al centro-sud le temperature saranno notevolmente fredde e gelide. A Roma la temperatura sarà di -1°, a l'Aquila scenderà a -7°, mentre a Perugia sarà di -5°, nella notte di sabato 12 gennaio.

Advertisement

Il cielo sarà cosparso di nuvole diffuse

Sabato 12 gennaio, in serata, nel Molise, in Puglia, in Basilicata e in Sicilia è previsto un tempo piuttosto nuvoloso. Nubi sparse anche nel resto del sud, in Sardegna, nel medio Adriatico e sulle Alpi centro orientali.

La Sardegna e le regioni centrali tirreniche saranno interessate da un peggioramento, con delle piogge in prevalenza durante la notte. Sulle Alpi i venti saranno moderati. La Tramontana o il Maestrale colpirà particolarmente il sud e le Isole. La neve, invece, tornerà sulle Alpi di confine. Il resto delle zone saranno in prevalenza soleggiate.

Domenica 13 gennaio sarà una giornata alternata da sole e pioggia

Domenica mattina, sulle isole maggiori e sul medio basso versante tirrenico saranno protagoniste le precipitazioni, anche Lazio e Campania saranno interessate da piogge di scarsa intensità.

Advertisement

Il resto della Penisola, invece, sarà soleggiato.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da piogge e nubi sparse, soprattutto sul meridione e sulle Isole, mentre per il resto delle zone persisterà bel tempo.

Nella serata di domenica, al sud e sulle Isole sono attesi forti temporali. Sul resto delle regioni dovrebbe perdurare il bel tempo; le temperature previste ed attese, infatti, dovrebbero essere in generale aumento.

Lunedì 14 gennaio, invece, ci sarà un rincalzo delle correnti nord occidentali, che causerà un rinforzo dei venti e porterà nuove piogge e temporali con temperature meno fredde nei confronti dei giorni passati. Sembrerebbe, dunque, un weekend abbastanza freddo ma senza il rischio di forti o intense nevicate.