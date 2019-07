Una domenica rovente quella del 7 luglio, con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi da Nord a Sud. Nel corso di questa nuova settimana, ci saranno però alcuni cambiamenti climatici: la situazione si ribalterà e le temperature saranno in netta diminuzione al Nord, al Centro ed al Sud. Martedì, nelle regioni centro-meridionali, ci sarà un tempo abbastanza soleggiato, con qualche nuvola passeggera. Nella seconda parte della giornata sono previsti invece temporali sparsi al Nord, in particolar modo in Umbria, Marche e Abruzzo. In aumento invece i valori sul meridione.

Da mercoledì 10 luglio cambiamenti climatici al Sud

Nella giornata di mercoledì arriveranno delle correnti più fresche nel nostro Bel Paese, che renderanno la situazione climatica più sopportabile. In Italia si verificheranno alcuni fenomeni temporaleschi, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Questa instabilità sarà appunto da attribuire al sostanziale calo termico che spazzerà via il caldo afoso di questi giorni. I valori raggiungeranno la norma stagionale quasi su tutte le regioni d'Italia.

Nelle regioni del Nord è previsto un miglioramento, con piovaschi isolati sulle Alpi. Le massime saranno invece tra i 26 e i 29 gradi. Al Centro invece, il maltempo sarà parecchio diffuso. Da aggiungere anche la presenza di vento. La temperatura andrà dai 24 a 29 gradi massimo. Al Sud prevista instabilità, con piogge e temporali che si verificheranno per lo più in serata. Temperature massime tra i 28 e i 36 gradi.

Oggi 8 luglio al Sud prevista bella giornata

In generale dunque, a partire dalla metà della settimana, l'ondata di caldo si attenuerà un po' in tutte le regioni, compreso il Sud dove in questi giorni le temperature sono state molto roventi.

Da giovedì 11 luglio invece, il tempo ritornerà ad essere soleggiato con il maltempo che abbandonerà il nostro Bel Paese. Già a partire dalla giornata di oggi 8 luglio, le zone del Nord faranno i conti con la presenza di forti nubi e si attenderanno piovaschi in Friuli e in Veneto.

Anche al Centro nubi in aumento nella prima parte della giornata, che lasceranno poi il posto alla presenza di un celo sereno in serata. Le zone del Sud oggi non saranno minimamente toccate da fenomeni nuvolosi, ma è previsto bel tempo.

Per fronteggiare queste temperature da record, gli esperti consigliano di bere molto per reintegrare tutti i possibili liquidi persi per via del sudore. Importante anche nutrirsi con cibi ricchi d'acqua, sopratutto per gli anziani. La perdita eccessiva di liquidi nel periodo estivo potrebbe costituire un serio pericolo, motivo per cui è necessario idratarsi il più possibile.