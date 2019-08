Il meteo dell'ultimo weekend di agosto, che in questo caso è quello che conduce al mese di settembre, non prevede niente di buono: l'instabilità atmosferica proseguirà, la nostra penisola sarà perlopiù coperta delle nubi e i rovesci si avvicenderanno su tutto lo stivale.

Tra sabato e lunedì, il Belpaese sarà investo da due perturbazioni: una si sta appena formando nell'entroterra algerino e il Mediterraneo e l'altra sta arrivando da settentrione. Dopo il caldo torrido di questi giorni, per molti questo potrebbe rappresentare una "manna dal cielo" anche se, in realtà, le temperature si manterranno abbastanza stazionarie.

Vediamo adesso, nello specifico, quali sono le Previsioni meteo per le giornate di sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.

Previsioni meteo per sabato 31 agosto

Benché non arriverà certo il freddo, le minime avranno una leggera flessione nella parte interna della Sardegna. Di contro, però, si alzeranno sulle pianure piemontesi, nell'ovest della Lombardia e lungo tutte le coste tirreniche di Calabria e Sicilia.

Su qualche regione italiana, le massime saranno in diminuzione.

Al Nord, nubi compatte attraverseranno i rilievi alpini, prealpini e appenninici, portando deboli piogge e temporali sparsi soprattutto durante il pomeriggio. Questi raggiungeranno anche la Liguria. Nelle prime ore serali i fenomeni temporaleschi cominceranno ad esaurirsi, fino a scomparire. Le aree in cui non ci saranno rovesci, avranno un cielo perlopiù velato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Previsioni Meteo

Per il Centro e la Sardegna lo scenario non cambia molto, poiché anche qui si manifesteranno piogge e temporali anche di forte intensità, soprattutto nelle ore pomeridiane. Pure sulle regioni tirreniche e lungo le aree che costeggiano gli Appennini nel territorio delle Marche e dell'Abruzzo, ci saranno rovesci e temporali. La sera sarà invece perlopiù velata: le nubi alte e sottili permarranno sulle aree delle regioni adriatiche.

Anche nel Sud e in Sicilia si avrà un aumento significativo della nuvolosità, specialmente nelle aree bagnate dal tirreno, nel Molise e al nord della Puglia. In tale zona sono attesi anche deboli rovesci e qualche temporale fra la mattina e il primo pomeriggio. Anche qui, di sera, si esauriranno progressivamente i fenomeni, tranne che in Sicilia, dove anche di notte il cielo non sarà sereno.

Previsioni domenica 1 settembre

Settembre si aprirà all'insegna del maltempo [VIDEO].

Sull'arco alpino e prealpino e nelle regioni tirreniche il tempo avrà un netto peggioramento, con forti temporali sparsi che arriveranno anche sulla Sardegna. Pure questa volta, però, tutte le precipitazioni avranno un'attenuazione graduale verso la sera, anche se in alcune zone della Sardegna, insisteranno anche nelle ore della notte.