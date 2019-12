Le Isole Canarie, arcipelago situato a 1000 chilometri a sud-ovest della Spagna, nell'Oceano Atlantico, sono state dichiarate un "luogo di eccellenza climatica" da parte della commissione sul clima dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). La dichiarazione è arrivata proprio durante la conferenza sui cambiamenti climatici che si è tenuta negli scorsi giorni a Madrid, precisamente giovedì 5 dicembre. Da sempre l'arcipelago spagnolo attira turisti da ogni dove per il clima e le bellissime spiagge che si affacciano direttamente sull'oceano: non a caso in questi ultimi anni le Canarie sono state meta di moltissimi italiani e tanti hanno confermato che su tutte le isole che compongono l'arcipelago ci sono temperature miti e gradevoli tutto l'anno.

Soddisfazione del Presidente Torres

Il Presidente della Comunità Autonoma delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, ha espresso tutto il suo entusiasmo quando ha sentito queste parole. A margine della conferenza ha dichiarato che sarebbe contento se in futuro il governo spagnolo potesse continuare a dare alle isole tutta l'attenzione che meritano, facendole diventare un vero e proprio laboratorio per la lotta al cambiamento del clima. Le Canarie sarebbero favorite in questo anche dalla posizione geografica in cui sono situate, a poca distanza dalla costa del Marocco e alle porte dell'Europa continentale.

La notizia è stata diffusa dal giornale online Vivi Le Canarie, una testata locale che viene letta soprattutto dagli italiani. Nelle isole inoltre ci sono molte più ore di luce rispetto alle altre nazioni europee, e questo sarebbe un altro fattore determinante per farle diventare un laboratorio per studiare il clima.

Al vertice anche Greta Thunberg

Come è noto, allo storico vertice madrileno ha partecipato anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg, che ormai da oltre un anno ha intrapreso la sua personale lotta ai cambiamenti climatici sensibilizzando i potenti di tutto il mondo.

L'attivista ha raggiunto Madrid dagli Stati Uniti dopo essere sbarcata a Lisbona, capitale del Portogallo: il suo è stato un viaggio di molte migliaia di chilometri nell'Atlantico su una barca a vela non inquinante. La Thunberg è giunta nella giornata di venerdì 6 dicembre nella capitale spagnola ed è stata accolta con tutti gli onori del caso. Anche il Presidente della Spagna, Pedro Sánchez, ha mostrato soddisfazione quando la commissione Onu ha dichiarato che le Isole Canarie sono un luogo dal clima eccezionale.

Alla kermesse erano presenti anche numerosi rappresentanti politici canari, oltre al già citato Presidente Torres.