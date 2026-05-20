Il Green Med Expo torna a Napoli dal 27 al 29 maggio, ospitato presso la suggestiva Stazione Marittima. L'evento si conferma un appuntamento cruciale per la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile nel Sud Italia. Organizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'iniziativa riunisce istituzioni, imprese, enti di ricerca e associazioni di categoria, promuovendo un confronto costruttivo sulle sfide ambientali.

Temi e protagonisti dell'edizione 2026

La manifestazione si concentra su argomenti di stringente attualità e importanza.

Tra i temi principali figurano l'economia circolare, la gestione efficiente dei rifiuti, lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela delle risorse idriche. L'edizione di quest'anno prevede la partecipazione di circa 100 espositori e un ricco programma di convegni, che ospiteranno esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

Tra gli argomenti centrali che saranno approfonditi figurano l'innovazione tecnologica, le significative opportunità offerte dal PNRR per il Mezzogiorno e le strategie per favorire una crescita sostenibile del territorio. Il Green Med Expo si propone come un punto di riferimento strategico per il dialogo tra gli operatori del settore e le istituzioni, con l'obiettivo primario di individuare e promuovere soluzioni concrete e innovative per accelerare la transizione ecologica.

Il programma dell'evento è arricchito da workshop pratici, incontri B2B e aree dimostrative dedicate alle più recenti tecnologie ambientali. La transizione ecologica è riconosciuta come una grande sfida e una straordinaria opportunità per il Sud Italia.

La Stazione Marittima: sede dell'evento

La Stazione Marittima di Napoli, una delle principali strutture congressuali della città, si conferma la sede ideale per ospitare un evento di tale portata. Situata nel cuore del porto partenopeo, la struttura offre ampi spazi espositivi, moderne sale conferenze e servizi completi per aziende e visitatori. La sua posizione strategica e le sue infrastrutture la rendono un punto di riferimento consolidato per l'organizzazione di manifestazioni dedicate all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

L'edizione 2026 del Green Med Expo sottolinea e rafforza il ruolo centrale di Napoli nella promozione di iniziative fondamentali legate all'ambiente e alla transizione ecologica, ponendo un'attenzione particolare alle specifiche esigenze e alle immense potenzialità del Sud Italia.