Oggi, 20 maggio, in tutto il mondo si celebra l'importanza delle api, del loro lavoro di impollinazione e si ricorda la necessità di salvaguardare questa specie animale per il prezioso contribuito fornito all'ambiente.

Giornata internazionale istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, coincide con l'anniversario della nascita di Anton Janša, apicoltore svedese che ha fornito un notevole contributo nelle moderne pratiche di allevamento delle api.

In Italia sono molte le attività e i progetti realizzati per rendere questa giornata più coinvolgente per grandi e piccini.

Perché il ruolo delle api è così importante?

Come sostenuto dalla FAO e dall'ONU, è necessario sensibilizzare il più possibile la popolazione mondiale sul fondamentale ruolo che le api e gli altri impollinatori ricoprono per aiutare l'ecosistema del pianeta Terra. Infatti, insetti come le api e le farfalle, ma anche uccelli come i pipistrelli e i colibrì, con il loro lavoro di impollinazione permettono la riproduzione delle piante e quindi la loro diffusione e il loro sviluppo.

Questo lavoro è fondamentale e molto prezioso per la salvaguardia dell'ambiente ma anche della specie umana: infatti, trasportando il polline di fiore in fiore, permettono la produzione di frutta e verdura. E sempre grazie al loro lavoro, molto spesso incompreso o sottovalutato, viene prodotto il miele.

Quindi, il sostentamento dell'essere umano dipende, appunto, anche dalla loro attività di impollinazione.

Una giornata internazionale per sensibilizzare la popolazione.

L'istituzione di questa giornata a livello mondiale permette agli enti che si occupano della tutela dell'ambiente di sottolineare l'importanza di questo tema. Infatti, è necessario informare e rendere consapevole la popolazione del fondamentale apporto che questi animali recano al nostro ambiente, alla nostra vita e anche a quella degli altri esseri viventi.

L'ape non deve essere vista come una minaccia, ma una risorsa, che permette il perfetto e continuo sviluppo dell'ecosistema in cui viviamo. Per questo è importante ricordare che gli impollinatori vanno tutelati e celebrati per proteggere la biodiversità del nostro pianeta: piante, animali ed esseri umani dipendono dal duro lavoro svolto da questi piccoli, ma insostituibili, animali che purtroppo rischiano l'estinzione.

Gli eventi a Roma per celebrare questa giornata.

Per permettere ai cittadini di prendere parte a questa celebrazione e giornata di sensibilizzazione, le varie istituzioni a sostegno dell'ambiente hanno organizzato diverse iniziative per incoraggiare grandi e piccini a conoscere l'importanza di questi animali così preziosi: ad esempio infatti il WWF ha organizzato delle passeggiate botaniche nelle aree protette di tutta Italia, in cui esperti ed apicoltori aiuteranno i cittadini a comprendere la necessità di salvaguardare questa specie.

In particolare, a Roma è possibile partecipare alla mostra all'Orto Botanico, organizzata dalla FAO, con l'installazione artistica di Cyril de Commarque, che permette ai visitatori di riflettere sull'impatto del cambiamento climatico e dell'importanza della biodiversità.

Contribuiscono a celebrare questa giornata anche la LUISS in cui ci saranno divulgazioni e tavole rotonde con esperti del settore e ricercatori per discutere di tutela ambientale, e il Museo Civico di Zoologia con attività e laboratori anche per i più piccoli.