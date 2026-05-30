Il nuovo battello Spazzamare ha iniziato le sue operazioni nelle acque di Napoli, segnando un passo significativo per la tutela e pulizia del mare lungo la costa partenopea. L'annuncio, dato il 30 maggio 2026 dal sindaco Gaetano Manfredi, evidenzia l'impegno della città nella salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. Questo mezzo moderno rafforza le attività esistenti, rappresentando una novità importante per le operazioni di pulizia e protezione dell'ecosistema.

L'innovativo battello è dotato di un sistema avanzato con bracci anteriori, specificamente progettato per la raccolta dei rifiuti solidi galleggianti presenti in superficie.

Inoltre, grazie a un sistema automatico di aspirazione integrato nello scafo, lo Spazzamare è capace di intervenire efficacemente anche su scie e chiazze di sostanze oleose. Il sindaco Manfredi ha sottolineato l'importanza di questo strumento, affermando: "Il nuovo battello Spazzamare è operativo nelle acque di Napoli. Un mezzo moderno che rafforza le attività di tutela e pulizia del mare lungo la nostra costa". Ha poi aggiunto una riflessione più ampia: "Ogni gesto di cura per il mare è un investimento sul futuro di Napoli".

Collaborazione per la Tutela del Mare

L'operatività del battello Spazzamare si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione tra il Servizio Tutela Mare e ASIA, l'azienda napoletana che si occupa della gestione ambientale.

Questa sinergia è fondamentale per garantire una pulizia efficace delle acque e una protezione costante della costa, affrontando sia i detriti solidi sia le sostanze inquinanti che possono compromettere la qualità del mare. Il battello rappresenta uno strumento concreto e strategico, che potenzia le risorse già dedicate al monitoraggio e all'intervento ambientale nel Golfo di Napoli, sostenendo attivamente il lavoro di questi enti nella difesa del nostro mare e dell'ambiente cittadino.

Pulizia Integrata: Mare e Litorale

L'impegno per la pulizia delle coste a Napoli si estende anche alla gestione delle spiagge libere, come dimostrano i lotti assegnati nei rinomati lidi di Posillipo, Donn'Anna e Monache.

In queste aree, i soggetti vincitori delle assegnazioni si impegnano a garantire la pulizia e la manutenzione delle spiagge, contribuendo attivamente a mantenere elevati standard ambientali e a valorizzare il patrimonio costiero della città. Questo approccio integrato, che combina interventi diretti in mare con la cura delle spiagge, mira a preservare l'ecosistema e a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici per residenti e visitatori, promuovendo una gestione sostenibile del patrimonio naturale di Napoli.