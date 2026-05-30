Un nuovo e innovativo battello spazzamare ha iniziato le sue operazioni nelle acque del Golfo di Napoli, segnando un passo significativo nella tutela dell'ambiente marino. Il mezzo, specificamente progettato per la raccolta dei rifiuti galleggianti, è stato ufficialmente presentato il 30 maggio 2026 presso il porto della città partenopea. Questa iniziativa strategica mira a migliorare drasticamente la pulizia del litorale e delle acque del golfo, contribuendo attivamente alla salvaguardia dell'ecosistema marino e alla valorizzazione delle splendide coste cittadine.

La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione di numerose personalità, tra cui autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali e delle autorità portuali, a testimonianza dell'importanza attribuita al progetto. Il battello è equipaggiato con tecnologie all'avanguardia per la raccolta e lo stoccaggio efficiente dei rifiuti, consentendogli di operare in modo continuativo e mirato nelle aree più sensibili e trafficate del golfo. L'introduzione di questo nuovo strumento rafforza ulteriormente l'arsenale di mezzi già impiegati per il monitoraggio e la salvaguardia delle acque cittadine, con l'obiettivo primario di ridurre in maniera sostanziale la presenza di plastica e altri materiali inquinanti, garantendo un futuro più pulito per il mare di Napoli.

Tecnologie Avanzate e Obiettivi del Servizio di Pulizia

Il battello spazzamare è stato concepito per garantire un intervento rapido ed estremamente efficace nella rimozione dei rifiuti galleggianti. Tra le sue caratteristiche tecniche distintive si evidenziano la capacità di raccogliere una vasta gamma di materiali, dalla microplastica ai detriti più voluminosi, e una notevole facilità di manovra, che lo rende operativo anche in aree portuali particolarmente affollate e complesse. Un altro punto di forza è la sua autonomia operativa, che gli permette di svolgere missioni prolungate senza la necessità di frequenti rientri in porto per lo scarico o il rifornimento. Il servizio di pulizia sarà attivo tutto l'anno, con una particolare attenzione e intensificazione delle operazioni durante i periodi di maggiore afflusso turistico e nelle zone costiere maggiormente esposte al rischio di inquinamento, assicurando una presenza costante e capillare.

Il Ruolo Cruciale dell'Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ente responsabile della gestione dei porti strategici di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento delle attività di monitoraggio e pulizia delle acque portuali. L'Autorità è da tempo promotrice di iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza della navigazione, collaborando attivamente con le istituzioni locali e gli operatori del settore marittimo per assicurare la massima tutela dell'ambiente marino. L'integrazione del nuovo battello spazzamare rappresenta un ulteriore e prezioso strumento a disposizione dell'Autorità per il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi di salvaguardia, valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse costiere, consolidando l'impegno verso un mare più pulito e sicuro per tutti.