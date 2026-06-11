Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, una lupa adulta di nome Chiara, ospitata nell’area faunistica di Civitella Alfedena, ha dato alla luce quattro cuccioli. A un mese dalla nascita, il nuovo nucleo familiare è oggetto di un monitoraggio costante da parte del personale del Parco e della Cooperativa Camosciara, ente incaricato della gestione dell’area faunistica dedicata al lupo.

Le osservazioni vengono condotte prevalentemente a distanza, con l’obiettivo primario di garantire la massima tranquillità alla madre e ai piccoli. Il Parco ha comunicato che “i cuccioli appaiono in buone condizioni e mostrano un accrescimento regolare”.

Ha inoltre precisato che, “proprio per rispettare i loro tempi e ridurre al minimo ogni possibile disturbo, non sono stati ancora manipolati direttamente e non è quindi possibile, al momento, determinarne il sesso”. La nota ufficiale sottolinea come “la nascita di quattro cuccioli è sempre una bella emozione” e conferma che l’intero nucleo familiare rimarrà temporaneamente all’interno del recinto. Qui, il personale veterinario e tecnico prosegue nel seguire l’evoluzione dei cuccioli, pronto a intervenire qualora si rendesse necessario.

L’area faunistica del lupo a Civitella Alfedena

L’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena rappresenta una zona recintata dove i lupi vivono in condizioni di semilibertà.

La sua istituzione risponde a finalità sia scientifiche che educative, permettendo l’osservazione degli animali senza arrecare disturbo e promuovendo, al contempo, una maggiore conoscenza e un più profondo rispetto per la fauna protetta.

Il ruolo della Cooperativa Camosciara

La Cooperativa Camosciara, fondata nel 1999 a Civitella Alfedena, svolge un ruolo cruciale nella gestione dell’area faunistica del lupo. Oltre a ciò, l’ente offre una serie di servizi di ecoturismo all’interno del Parco, tra cui visite guidate, escursioni e altre attività turistiche, sempre nel pieno rispetto delle normative del Parco e della salvaguardia ambientale. Il nuovo nucleo familiare, composto dalla lupa Chiara e dai suoi quattro cuccioli, continua a essere attentamente seguito nel recinto dell’area faunistica, dove il personale del Parco e della cooperativa ne monitora costantemente lo sviluppo.