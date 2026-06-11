La Camera dei deputati si riunisce oggi per il voto finale sull'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri. Questo provvedimento è cruciale per la tutela ambientale di uno dei territori più noti del Mediterraneo. L'iniziativa mira a salvaguardare l'ecosistema marino e costiero di Capri, con misure specifiche per la conservazione della biodiversità e la regolamentazione delle attività umane (pesca, navigazione, turismo), garantendo un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale.

Dettagli del provvedimento

La proposta per l'area marina protetta ha ricevuto ampio sostegno da esponenti politici e associazioni ambientaliste, che hanno sottolineato l'importanza di proteggere le risorse naturali capresi.

L'area comprende tratti di mare che circondano l'isola, suddivisi in zone con livelli di tutela differenziati per caratteristiche ambientali e esigenze di conservazione.

Il provvedimento istituisce un ente gestore incaricato di attuare le misure di protezione, monitorare l'ambiente e promuovere sensibilizzazione e ricerca. L'iniziativa è stata accolta con favore da operatori locali e istituzioni, che riconoscono le potenzialità di sviluppo sostenibile nella valorizzazione del patrimonio naturale.

Capri: patrimonio naturale da salvaguardare

Capri, celebre isola del golfo di Napoli, è nota per le sue bellezze paesaggistiche, le acque cristalline e la presenza di specie marine di interesse comunitario.

L'area marina protetta mira a preservare questi elementi, contrastando il degrado ambientale e promuovendo una gestione responsabile delle risorse. Essendo una meta turistica internazionale, la tutela del suo ecosistema marino è strategica per il futuro del territorio.