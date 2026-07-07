A Napoli, nel borgo di Sant'Antonio Abate, ha aperto un innovativo 'rifugio climatico culturale' all'interno del convento cinquecentesco di Sant'Anna a Capuana. L'iniziativa, attiva a luglio e nella prima settimana di agosto, propone laboratori gratuiti e diverse attività per adulti e bambini. I visitatori potranno dedicarsi a giochi come ping pong, biliardino e carte, o alla lettura, all'interno dell'antico chiostro, attualmente in riqualificazione a cura della fondazione Terzoluogo.

Promosso da Spazio Obù, il progetto si inserisce in una visione contemporanea di un'estate cittadina accogliente e accessibile, ispirandosi alle capitali europee.

L'obiettivo è offrire un'oasi di benessere, socialità e freschezza. Il portone dell'antico complesso rimarrà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 19. Francesca Cartolano, project manager di Spazio Obù-Fondazione Terzoluogo, ha chiarito il significato: “Quando parliamo di rifugio climatico culturale, non pensiamo solo a un luogo più fresco, ma a uno spazio dove respirare meglio anche nelle relazioni. Il clima che ci interessa costruire è fatto di benessere, prossimità, curiosità, fiducia e tempo condiviso tra le persone.”

Coinvolgimento della comunità e progetti futuri

Lorenzo Scirocco, responsabile dello sviluppo di comunità di Obù, ha evidenziato l'importanza dell'ascolto del territorio.

“L'ascolto del territorio è stato per noi fondamentale sin dall'inizio”, ha affermato Scirocco, “e l'incontro con abitanti, famiglie, commercianti, scuole, associazioni e parrocchie ha rappresentato l'unico vero modo per coinvolgere il quartiere.” Dopo l'inaugurazione dei primi 800 metri quadrati al piano terra di Obù, avvenuta nel marzo dello scorso anno, lo spazio ha ospitato diverse attività. Le prospettive future sono ambiziose: in autunno, con il completamento dei lavori al primo piano, prenderà vita un'importante biblioteca di pubblica lettura. Sarà uno spazio contemporaneo, gratuito e aperto all'intera cittadinanza, arricchendo l'offerta culturale del quartiere.

La rete dei rifugi climatici in città

L'apertura del 'rifugio climatico culturale' di Sant'Anna a Capuana si inserisce in un contesto più ampio di iniziative promosse dalla città di Napoli. In risposta alle crescenti ondate di calore estive, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione una mappa online dei diversi rifugi climatici presenti sul territorio. Questi spazi sono concepiti per offrire non solo refrigerio durante i periodi più caldi, ma anche opportunità di socializzazione e attività ricreative, accessibili a tutta la popolazione. L'iniziativa di Spazio Obù contribuisce così a rafforzare la rete cittadina di luoghi sicuri e confortevoli, parte di un quadro complessivo di misure volte a fronteggiare le alte temperature e a salvaguardare il benessere dei cittadini.