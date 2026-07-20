La Protezione civile del Veneto ha diramato un'allerta gialla, corrispondente alla fase di attenzione, per l'arrivo di temporali su tutto il territorio regionale. L'avviso, emesso per la giornata di martedì 21 luglio, riguarda sia le aree montane e pedemontane sia la pianura, con previsione di crescente instabilità meteorologica già dal mattino.

Previsioni meteo e fenomeni attesi

Nel pomeriggio odierno sono attesi possibili rovesci e temporali, specie nelle zone montane e pedemontane, con probabilità contenuta di fenomeni intensi. La situazione peggiorerà nella notte tra oggi e domani, con l’ingresso di una nuova linea di instabilità che porterà temporali a tratti diffusi e la possibilità di fenomeni intensi, in particolare in pianura.

Per martedì, le previsioni indicano ulteriori rovesci e temporali sparsi, localmente molto intensi, con forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate.

Estensione dell'allerta e raccomandazioni

L'instabilità meteorologica si protrarrà in parte anche nella seconda metà della giornata di martedì, interessando specie le zone montane e pedemontane. L'allerta gialla, estesa a tutto il territorio regionale del Veneto, rimarrà valida per l'intera giornata di martedì 21 luglio. Per mercoledì, invece, si prevede un graduale ritorno a condizioni di maggiore stabilità atmosferica.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso l’avviso dopo un'attenta analisi delle condizioni meteo. La fase di attenzione implica la necessità di monitorare l'evolversi della situazione e di adottare comportamenti prudenti in caso di repentino peggioramento.