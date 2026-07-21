A Bagnoli, Napoli, il 21 luglio 2026, la struttura commissariale per la bonifica dell'area di Bagnoli-Coroglio ha accolto la Goletta Verde di Legambiente. I subcommissari Filippo De Rossi e Dino Falconio hanno incontrato l'equipaggio di terra al Circolo Ilva, illustrando, insieme alle imprese coinvolte, lo stato di avanzamento dei lavori di risanamento e le attività di monitoraggio ambientale in corso. L'iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno del commissario straordinario e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Alla visita hanno preso parte anche la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, il dirigente tecnico Giuseppe Napolitano e la funzionaria Francesca Giovene di Girasole.

Bonifica e Monitoraggio Ambientale: i Dettagli

Nel corso dell'incontro, il subcommissario Dino Falconio ha accolto con entusiasmo la Goletta Verde, ribadendo la condivisione delle iniziative di eco-giustizia di Legambiente. Il subcommissario Filippo De Rossi ha illustrato il Piano di Monitoraggio Ambientale, che controlla atmosfera, rumore, acque marino-costiere e vegetazione. Il piano prevede monitoraggi ante operam, in corso d'opera e post operam, sotto la supervisione costante dell'Arpac. Per le acque marine, è attivo un sistema di early warning sulla torbidità con stazioni fisse e rilievi; per l'atmosfera, postazioni di monitoraggio e misure di mitigazione. Un canale di comunicazione accessibile informa i cittadini.

Gli ambientalisti hanno visitato i cantieri a terra e a mare, verificando l'avanzamento dei lavori e le modalità di esecuzione degli interventi, affidati a imprese specializzate internazionali. È stata inoltre dettagliata l'attività di dragaggio, dallo stoccaggio allo smaltimento, inclusi monitoraggio ambientale e canali di informazione pubblica.

Goletta Verde: Missione, Programma e Impatto Storico

La tappa di Bagnoli è l'undicesima del viaggio 2026 della Goletta Verde di Legambiente, che celebra la sua quarantesima edizione. Dal 21 al 23 luglio, l'imbarcazione è a Napoli con un programma denso: azioni simboliche via mare, laboratori di educazione ambientale e iniziative di sensibilizzazione. Sono previsti incontri con istituzioni e associazioni, tra cui la firma di un protocollo tra Legambiente Campania e la Regione Campania per il monitoraggio dell'abusivismo, e una conferenza stampa per i dati del monitoraggio costiero.

Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, ha evidenziato come il passaggio annuale della Goletta Verde sia un'occasione cruciale per focalizzare l'attenzione sulle grandi sfide ambientali e urbanistiche del territorio campano, in particolare a Bagnoli. Dal 1986, la Goletta Verde ha percorso 160.000 km lungo le coste italiane, conducendo decine di migliaia di analisi e promuovendo campagne di sensibilizzazione e azioni legali contro abusi ambientali.