Base Milano, l'hub culturale situato nell'ex area Ansaldo, si trasforma per la stagione estiva in un innovativo rifugio climatico e sociale. Questa iniziativa è pensata per offrire un luogo fresco e accogliente a tutti coloro che rimarranno in città durante i mesi più caldi. L'obiettivo primario è rispondere concretamente alle esigenze di sollievo e aggregazione di cittadini e visitatori, contribuendo a rendere l'estate milanese più vivibile e confortevole.

Spazi Climatizzati e Attività Gratuite

Per affrontare le alte temperature estive, Base Milano mette a disposizione i suoi spazi interni climatizzati.

Tra questi, la sala studio, l'area lounge e il cortile sono ambienti ideali per studenti, lavoratori e famiglie in cerca di un immediato sollievo. L'accesso a questi spazi è completamente gratuito e non richiede alcuna prenotazione, garantendo massima flessibilità. Parallelamente, un ricco programma di attività gratuite, che include laboratori creativi, incontri tematici e momenti di socialità, è stato attentamente pensato per coinvolgere e divertire persone di tutte le fasce d'età, arricchendo l'offerta culturale e ricreativa per l'estate in città.

Collaborazione Istituzionale per il Benessere Sociale

Questo progetto è frutto di una proficua collaborazione con il Comune di Milano, che sostiene l'iniziativa nell'ambito delle strategie cittadine per affrontare le ondate di calore.

Gli organizzatori sottolineano l'importanza di offrire un "luogo sicuro e accogliente" per le giornate più calde. L'obiettivo è duplice: favorire il benessere e promuovere la socialità. Base Milano si propone come un punto di riferimento essenziale per chi non può lasciare la città durante l'estate, offrendo un'alternativa valida e confortevole per trascorrere il periodo estivo in città.

Con questa iniziativa, Base Milano conferma il proprio ruolo di presidio culturale e sociale. Adattando la sua offerta alle esigenze della comunità, l'hub contribuisce attivamente a rendere la città più vivibile e inclusiva, specialmente nei periodi caratterizzati da temperature elevate. Un impegno concreto per il benessere urbano durante l'estate.