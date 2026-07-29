Il 29 luglio 2026, la città di Potenza è stata teatro dell'annuncio di una significativa iniziativa di cooperazione internazionale, che vede protagonista la Regione Basilicata al fianco della Repubblica Centrafricana. Il progetto, battezzato ‘Agri.Bas.Rca’, si concentra su settori strategici quali l'agricoltura, la ricerca e la formazione, con l'obiettivo di creare un ponte di competenze e sviluppo. Le attività previste includono percorsi di alta formazione destinati a tecnici, ricercatori e operatori centrafricani, che si svolgeranno presso il rinomato Centro sperimentale Alsia di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera.

L'iniziativa non si limiterà alla formazione in loco: sono infatti programmate missioni di assistenza tecnica direttamente nei territori della Repubblica Centrafricana. A ciò si aggiungeranno specifici programmi di ricerca applicata, sviluppati in stretta collaborazione con l'Università degli Studi della Basilicata, e interventi mirati a rafforzare le competenze amministrative essenziali per una efficace programmazione delle politiche agricole.

Obiettivi e Partenariati del Progetto Agri.Bas.Rca

Il progetto ‘Agri.Bas.Rca’ è un'iniziativa di grande portata, promossa con determinazione dall'assessorato alle Politiche agricole della Regione Basilicata e sviluppata operativamente dal Dipartimento Politiche agricole.

Il suo scopo primario è duplice: da un lato, rafforzare la sicurezza alimentare e, dall'altro, incrementare le capacità produttive della Repubblica Centrafricana. Questa collaborazione si inserisce pienamente nel più ampio quadro delle politiche di cooperazione allo sviluppo promosse attivamente dal Governo italiano, beneficiando del coinvolgimento e del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'assessore Carmine Cicala ha evidenziato la visione alla base di questa partnership, affermando che “L’agricoltura non produce soltanto cibo, ma anche conoscenza, relazioni e sviluppo”. Ha inoltre rimarcato la ferma volontà di condividere con un Paese amico il prezioso patrimonio di competenze ed esperienze maturato in Basilicata, attraverso un partenariato autenticamente fondato sul reciproco scambio di esperienze.

“Crediamo che la cooperazione internazionale debba nascere dalla condivisione delle competenze e dalla crescita reciproca dei territori”, ha concluso l'assessore, sottolineando l'importanza di un approccio collaborativo e paritario.

La Basilicata: Polo di Sviluppo e Formazione Locale e Internazionale

La Regione Basilicata, forte della sua struttura organizzativa che include il Dipartimento Politiche agricole e enti di eccellenza come l’Alsia, si conferma un attore proattivo nella promozione di progetti di formazione e sviluppo, con un impatto che si estende sia a livello locale che su scala internazionale. Questa vocazione non si esaurisce nelle importanti iniziative di cooperazione internazionale, ma si manifesta anche nel sostegno concreto a programmi di formazione e incentivi dedicati alle imprese del territorio lucano.

Attraverso avvisi pubblici specifici, la Regione mira a stimolare gli investimenti e a favorire la creazione di occupazione stabile, integrando questi sforzi con percorsi formativi mirati e qualificanti. Tali interventi sono orchestrati e gestiti con cura dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, un organismo chiave che coordina l'emissione di bandi e promuove iniziative strategiche volte alla crescita complessiva del territorio e al continuo rafforzamento delle competenze professionali della sua popolazione.