La Basilicata registra una stagione da record per la produzione di albicocche, che si conferma la seconda coltura ortofrutticola più commercializzata dalle Organizzazioni di Produttori lucane, dopo la fragola. Nel 2026, sono state conferite circa 8.500 tonnellate di albicocche, grazie all'impegno di sei organizzazioni e due associazioni di produttori attive sul territorio.

Durante la ventottesima edizione della Sagra dell’Albicocca a Rotondella, è stato evidenziato il ruolo centrale della provincia di Matera, prima in Italia per estensione degli impianti di albicocco.

La Basilicata vanta oltre 3.700 ettari coltivati, con Rotondella che contribuisce con circa 700 ettari e coinvolge 300 aziende agricole. L’assessore regionale all’agricoltura, Carmine Cicala, ha dichiarato: “Dietro ogni produzione agricola ci sono competenze, sacrifici, tradizioni e persone che meritano di essere sostenute. Come Regione continueremo a investire nell’innovazione, nella ricerca, nell’organizzazione della filiera e nella promozione delle nostre eccellenze, perché valorizzare un prodotto significa sostenere il reddito delle imprese, custodire l’identità delle nostre comunità e costruire il futuro dell’agricoltura lucana.”

Investimenti e sviluppo per il settore

Nel 2026, sono stati approvati programmi operativi per oltre 25 milioni di euro, sostenuti da 13,8 milioni di euro di contributi comunitari.

Queste risorse sono destinate a supportare gli investimenti, promuovere l'innovazione e accrescere la competitività delle imprese agricole lucane. Il comparto dell’albicocca, simbolo dell’ortofrutta regionale, riveste un ruolo economico di primaria importanza.

Il ruolo delle Organizzazioni di Produttori e Rotondella

Le Organizzazioni di Produttori sono uno strumento fondamentale per programmare la produzione, migliorare la commercializzazione, aumentare il valore aggiunto e rafforzare il potere contrattuale delle imprese agricole. Rotondella si conferma uno dei principali poli produttivi regionali, punto di incontro dell’intera filiera dell’albicocco e luogo di confronto tra produttori, tecnici e istituzioni. L’agricoltura continua a rappresentare un motore chiave per lo sviluppo economico e sociale della Basilicata.