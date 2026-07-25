Il Consiglio regionale della Basilicata ha riaffermato il proprio impegno a supporto di una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del territorio: la Lucanica di Picerno Igp. Il presidente Carmine Cicala ha ufficialmente confermato il sostegno dell'istituzione regionale al Consorzio di tutela della Lucanica di Picerno Igp, un passo fondamentale per la valorizzazione e la protezione di questo pregiato salume tipico. L'annuncio è giunto in occasione di un significativo incontro pubblico tenutosi a Picerno, dove è stata evidenziata l'importanza strategica del prodotto per l'economia e l'identità culturale lucana.

Cicala ha sottolineato con enfasi come la Lucanica di Picerno Igp trascenda il semplice status di prodotto gastronomico di alta qualità, ergendosi a simbolo tangibile della tradizione e della cultura locale. "Sostenere attivamente il Consorzio di tutela – ha dichiarato il presidente – significa non solo riconoscere e valorizzare il lavoro instancabile dei nostri produttori, ma anche promuovere l'intero territorio della Basilicata attraverso le sue inconfondibili eccellenze". Ha inoltre ribadito il fermo impegno del Consiglio regionale a instaurare una collaborazione proficua con il Consorzio, con l'obiettivo primario di favorire una crescita sostenibile e una promozione capillare della Lucanica di Picerno sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali, ampliandone la visibilità e il prestigio.

Il Ruolo Strategico del Consorzio di Tutela

Il Consorzio di tutela della Lucanica di Picerno Igp si configura come l'organismo ufficialmente riconosciuto, investito della responsabilità di salvaguardare, promuovere e valorizzare il salume tipico prodotto con maestria nel comune di Picerno e nelle aree limitrofe della Basilicata. La sua missione è duplice: da un lato, garantire il rigoroso rispetto del disciplinare di produzione, assicurando così l'inalterabile qualità e l'autenticità del prodotto; dall'altro, promuovere attivamente iniziative mirate alla diffusione della conoscenza e all'apprezzamento della Lucanica di Picerno Igp presso un pubblico sempre più vasto, sia di consumatori che di operatori del settore.

Il Prestigioso Riconoscimento Europeo per la Lucanica di Picerno Igp

La Lucanica di Picerno ha conquistato il prestigioso riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (Igp) da parte dell'Unione Europea. Questa certificazione non solo attesta l'origine geografica del prodotto, ma ne garantisce anche le caratteristiche specifiche e inconfondibili, intrinsecamente legate al suo territorio di produzione. Il disciplinare Igp è un documento fondamentale che definisce minuziosamente le modalità di lavorazione, gli ingredienti selezionati e le tecniche tradizionali che devono essere scrupolosamente osservate affinché il salume possa fregiarsi di tale denominazione. Il Consorzio di tutela, oltre a svolgere un'intensa attività di promozione, esercita una costante e attenta vigilanza sull'utilizzo corretto del marchio e sulla piena conformità del prodotto a tutti gli standard qualitativi e normativi previsti, tutelando così l'integrità e la reputazione della Lucanica di Picerno Igp.