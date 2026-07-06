Un vasto incendio sta devastando da diverse ore l'Oasi protetta Lago Salso, situata nel territorio di Manfredonia, in provincia di Foggia. L'area, parte integrante del Parco Nazionale del Gargano e distante circa otto chilometri dalla città, è purtroppo già nota per essere stata colpita da incendi dolosi l'anno precedente, eventi che avevano causato ingenti danni alla flora e alla fauna locali.

Mobilitazione delle squadre di emergenza

Sul posto, le operazioni di spegnimento vedono impegnate due autobotti dei Vigili del Fuoco, supportate da ben dodici mezzi provenienti da altre zone della provincia e da un contingente di ventisei uomini.

La situazione è resa particolarmente critica dal forte vento, che sta alimentando le fiamme e ne favorisce la rapida propagazione dall'ingresso dell'oasi verso la palude Frattarolo, minacciando e distruggendo il prezioso canneto presente nella zona umida. Per fronteggiare l'avanzata del rogo, è stato urgentemente richiesto l'intervento aereo di un Canadair. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti sul luogo anche il personale dell'ARIF e gli operatori della Protezione Civile, coordinando gli sforzi per contenere l'emergenza.

Preoccupazioni e appelli delle autorità

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto. Il primo cittadino ha rivelato che, nei giorni scorsi, un gruppo di ecologisti attivi sul territorio aveva ricevuto minacce sui social media, episodi prontamente denunciati alle autorità competenti.

Ricordando i gravi incendi dolosi che avevano interessato l'oasi l'anno precedente, il sindaco ha ribadito con forza la necessità di dotare il territorio di un Canadair fisso. Questa richiesta mira a garantire una maggiore autonomia e rapidità d'intervento, evitando di dover dipendere da mezzi provenienti da altre province in situazioni di emergenza. Sono attualmente in corso approfonditi accertamenti per stabilire con certezza la natura dell'incendio che sta interessando l'area.

L'importanza dell'Oasi Lago Salso

L'Oasi Lago Salso rappresenta una delle più significative aree umide all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Questo ecosistema è caratterizzato da una ricca biodiversità e costituisce un habitat fondamentale per numerose specie animali e vegetali.

La sua importanza per la tutela ambientale nella provincia di Foggia è indiscussa, rendendo ogni evento distruttivo come l'attuale incendio un grave colpo al patrimonio naturale della regione. La zona, come già evidenziato, ha purtroppo una storia di incendi, sottolineando la sua vulnerabilità e la necessità di misure di protezione rafforzate.