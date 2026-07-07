A Firenze è stata diramata una nuova allerta per il caldo, classificata di livello 2 e di colore arancione, che interesserà le giornate di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2026. La notizia arriva mentre la città vive oggi, lunedì 6 luglio 2026, una fase di pre-allerta (livello 1), con temperature percepite che hanno già raggiunto i 35 gradi.

Le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature percepite, che potranno toccare i 36 gradi tra martedì e mercoledì. Le temperature massime effettive, invece, sono stimate a 34 gradi per lunedì, 35 gradi per martedì e nuovamente 34 gradi per mercoledì.

È importante sottolineare che questi valori, pur significativi, si mantengono inferiori rispetto ai picchi eccezionali registrati nei giorni precedenti, escludendo così una nuova fase di caldo estremo. La situazione, tuttavia, richiede attenzione particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, quali anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le condizioni meteorologiche e le raccomandazioni

Il quadro meteorologico attuale vede la persistenza dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo. La Toscana si trova posizionata sul margine settentrionale di questa vasta area di alta pressione, una configurazione che favorisce la presenza di correnti relativamente più fresche in quota.

Questo fattore è determinante nel limitare un rialzo termico eccessivo, contenendo le temperature rispetto a quanto osservato in precedenza.

Il livello 2 di allerta, come definito dal Ministero della Salute, segnala condizioni meteorologiche che possono avere ripercussioni negative sulla salute, specialmente per i soggetti più fragili. Per mitigare i rischi, le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata, di bere frequentemente acqua e di limitare l’attività fisica all’aperto. È inoltre fondamentale prestare una particolare attenzione alle persone più vulnerabili, assicurando loro supporto e monitoraggio.

Il sistema di allerta e i giorni critici

L’allerta arancione è specificamente attiva per le giornate di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2026. Il sistema di allerta del Ministero della Salute è strutturato su diversi livelli: il livello 1 indica una fase di pre-allerta, mentre il livello 2, quello attuale, evidenzia condizioni che possono comportare rischi concreti per la salute pubblica. Le autorità locali e sanitarie di Firenze continuano a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione, esortando la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per prevenire e ridurre gli effetti negativi delle alte temperature.