L'azienda agricola biologica Miceli & Sensat, con sede a Monreale, in provincia di Palermo, ha conquistato un traguardo di portata globale, venendo riconosciuta come il miglior frantoio biologico del mondo. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato dal ranking internazionale World's Best Olive Oils (WBOO) per la stagione 2025/26, un punto di riferimento autorevole per l'eccellenza nell'olivicoltura mondiale. La notizia giunge a seguito della pubblicazione dei risultati ufficiali, che vedono l'azienda siciliana primeggiare con un punteggio eccezionale di 730 punti, assicurandosi così il primo posto assoluto nella categoria dedicata ai frantoi biologici.

Il successo di Miceli & Sensat non si limita alla struttura produttiva, ma si estende anche al suo prodotto di punta: l'olio extravergine biologico "Unico". Questo olio ha raggiunto un punteggio di 365 punti nella medesima classifica WBOO, affermandosi come il miglior olio extravergine biologico a livello globale. La classifica WBOO, nota per la sua rigorosità, valuta produttori provenienti da numerosi Paesi, fornendo un panorama completo della qualità dell'olio d'oliva a livello internazionale.

Eccellenza tra Innovazione e Tradizione Olivicola

Il progetto Miceli & Sensat rappresenta una sintesi virtuosa tra innovazione e profonda conoscenza della tradizione agricola. Nasce dalla collaborazione strategica tra Paolo Miceli, esponente della sesta generazione di una famiglia di agricoltori con radici tra la Sicilia e la Toscana, e Sergio Sensat, discendente di una storica famiglia spagnola con una lunga esperienza nell'olivicoltura.

Questa sinergia ha permesso di sviluppare un approccio unico alla coltivazione.

L'azienda si dedica alla coltivazione di varietà spagnole di olive, quali picual e arbequina, che vengono sapientemente innestate sull’ogliastro selvatico siciliano, un connubio che esalta le caratteristiche organolettiche del prodotto finale. Gli uliveti biologici si estendono su una superficie di ben 115 ettari e sono strategicamente posizionati nelle vicinanze del suggestivo lago Garcia, un ambiente ideale per la crescita di olive di alta qualità.

Le pratiche agricole adottate da Miceli & Sensat sono all'avanguardia e riflettono un impegno costante verso l'eccellenza. L'azienda impiega l'agricoltura di precisione, avvalendosi di sofisticati sistemi di sub-irrigazione a goccia interrata.

Questa tecnologia consente di ottimizzare l'apporto idrico e nutritivo, garantendo una crescita ottimale delle olive e una qualità superiore. Anche il frantoio è un esempio di tecnologia di ultima generazione: le olive vengono raffreddate e l'olio viene estratto a freddo, mantenendo una temperatura controllata tra i 22 e i 25 gradi Celsius. L'intero processo di estrazione avviene entro due ore dalla raccolta, un fattore cruciale che permette di preservare intatte le preziose caratteristiche aromatiche e l'elevato contenuto di polifenoli dell’olio, elementi distintivi della sua qualità superiore.

Prestigiosi Riconoscimenti Internazionali

L'olio "Unico" di Miceli & Sensat ha consolidato la sua fama ottenendo ulteriori e significativi riconoscimenti a livello europeo.

È stato infatti insignito del titolo di olio dell’anno per il 2026 dal prestigioso concorso "Il Magnifico - Best European Extra Quality Olive Oil Award". Questo premio conferma ulteriormente la posizione di eccellenza indiscussa dell’azienda siciliana nel panorama internazionale dell’olio extravergine di oliva di alta qualità.

Questi straordinari risultati non solo attestano la dedizione e la maestria di Miceli & Sensat, ma ne sottolineano anche il ruolo di punto di riferimento per la produzione biologica di olio extravergine. L'azienda dimostra come sia possibile raggiungere l'apice della qualità attraverso una combinazione vincente di innovazione tecnologica, rispetto per la tradizione agricola e una visione orientata alla sostenibilità e all'eccellenza.