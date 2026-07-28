Il Comune di Firenze ha diramato importanti raccomandazioni alla cittadinanza in vista di un significativo aumento delle temperature. Le autorità locali invitano a prestare una particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, includendo anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli. Il caldo intenso, infatti, può rappresentare un rischio maggiore per la loro salute e il loro benessere, rendendo indispensabile l'adozione di specifiche precauzioni preventive.

Consigli per affrontare il caldo intenso a Firenze

Secondo le indicazioni diffuse dal Comune di Firenze, si prevedono temperature elevate che caratterizzeranno i prossimi giorni. È fortemente raccomandato evitare l’esposizione diretta al sole, specialmente durante le ore più calde della giornata, quando l'irraggiamento è più intenso. È inoltre fondamentale mantenere una corretta e costante idratazione, bevendo abbondantemente acqua o altre bevande non zuccherate, e adottare con prontezza tutte le misure preventive utili a mitigare i rischi per la salute legati al caldo intenso, garantendo così la propria sicurezza.

Il sistema di allerta cittadino per le ondate di calore

Attraverso il proprio portale istituzionale, il Comune di Firenze offre costanti aggiornamenti sulle allerte meteo e sulle strategie di prevenzione da implementare in presenza di temperature elevate.

La città si avvale di un sistema di allerta, attivato in stretta collaborazione con le autorità sanitarie, con l'obiettivo primario di tutelare la salute pubblica e di ridurre efficacemente i rischi associati alle ondate di calore. Una particolare attenzione è rivolta alla protezione delle persone più vulnerabili, che necessitano di un supporto specifico in queste condizioni climatiche.