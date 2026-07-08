Il governo ha stanziato un significativo finanziamento di oltre 160 milioni di euro per il servizio idrico in Molise. L'annuncio, fornito dal senatore molisano Costanzo Della Porta, evidenzia un impegno concreto per la modernizzazione e il rafforzamento delle infrastrutture idriche regionali, con l'obiettivo di garantire una gestione più efficace e sostenibile della risorsa acqua.

Le risorse saranno impiegate per una serie di interventi strategici. Questi includono la progettazione e la realizzazione di opere mirate alla riduzione delle perdite idriche e all'ottimizzazione e potenziamento delle condotte esistenti.

Un'attenzione particolare sarà rivolta anche alla messa in sicurezza delle infrastrutture e alla digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio delle reti. Tali sforzi mirano a fornire un servizio idrico più affidabile, sicuro e all'avanguardia per tutti i cittadini molisani.

Investimenti per l'efficienza idrica nel Mezzogiorno

In un quadro più ampio di investimenti volti a migliorare le infrastrutture del Sud Italia, anche la Basilicata ha ricevuto un significativo sostegno finanziario per il proprio settore idrico. La regione ha beneficiato di oltre 147 milioni di euro, fondi destinati a promuovere progetti di ammodernamento e sicurezza delle infrastrutture idriche esistenti, con un impatto positivo sull'intera comunità lucana.

Gli interventi programmati in Basilicata includono la riduzione delle perdite, la digitalizzazione delle reti, il riefficientamento di gallerie e invasi, e opere specifiche per il comparto agricolo.

Questi ingenti investimenti evidenziano l'impegno costante del governo nel rafforzare la sicurezza e l'efficienza del servizio idrico in diverse aree del Sud Italia. L'obiettivo comune è assicurare una gestione idrica moderna e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze attuali e future dei territori coinvolti.