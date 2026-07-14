Nell'Oristanese, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna ha introdotto l'uso di droni di ultima generazione, equipaggiati con intelligenza artificiale, per il monitoraggio e la perimetrazione delle aree colpite dall'incendio divampato ieri nelle campagne di Morgongiori, in località Funtana Franca. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.

Il Servizio territoriale della Protezione civile regionale di Oristano, con il nucleo Uas (Unmanned Aircraft System) della Protezione civile, ha impiegato due droni per individuare i focolai ancora attivi.

Questa tecnologia ha permesso di indirizzare con maggiore efficacia le squadre a terra nelle attività di bonifica. Dalle prime ore del mattino, il personale Uas della Direzione generale del Corpo forestale è tornato sul posto per supportare la stazione forestale di Ales e l'agenzia Forestas.

Tecnologia avanzata per il contrasto agli incendi

Durante le ricognizioni, sono stati identificati circa quindici punti caldi ancora attivi da bonificare. I droni integrano termocamere, strumenti cruciali per rilevare temperature elevate e individuare potenziali riprese delle fiamme anche con scarsa visibilità. Il Corpo forestale ha sottolineato come questa tecnologia sia stata fondamentale per prevenire pericolose ripartenze delle fiamme e garantire la sicurezza degli operatori.

Il ruolo strategico di Corpo forestale e Protezione civile

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna è preposto alla tutela del patrimonio ambientale e forestale, con focus sulla prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi. L'adozione di tecnologie avanzate, come i droni con intelligenza artificiale e le termocamere, rappresenta un'evoluzione significativa nelle strategie di intervento. Ciò consente un monitoraggio più accurato e tempestivo delle aree a rischio, migliorando l'efficacia delle operazioni di spegnimento e bonifica.

La stretta sinergia tra il personale del Corpo forestale, la Protezione civile regionale e l'agenzia Forestas si inserisce in un quadro operativo volto a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e a mitigare i danni ambientali causati dagli incendi nelle zone rurali della Sardegna.