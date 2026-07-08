Un incendio di vaste proporzioni ha interessato le campagne di Bonorva, in Sardegna, mandando in fumo circa cinque ettari di territorio. L'evento, verificatosi il 7 luglio 2026, ha richiesto un'immediata mobilitazione. Le operazioni di bonifica sono riprese fin dalle prime ore dell'8 luglio, concentrandosi nella località di Serra Iscobas. Qui, il Corpo Forestale regionale è impegnato senza sosta per scongiurare il rischio di nuove riaccensioni. La pattuglia Forestale di Bonorva, competente per l'area, sta intervenendo con determinazione lungo l'intero perimetro bruciato.

Vengono impiegati sia mezzi manuali sia pickup attrezzati con moduli antincendio boschivo (Aib), strumenti indispensabili per affrontare la complessità del terreno e la natura del rogo.

Interventi complessi e il cruciale supporto aereo

L'attività di contenimento e bonifica si sta rivelando particolarmente ardua e complessa a causa di due fattori critici: la quasi totale assenza di strade e l'orografia impervia del territorio. Queste condizioni ostacolano significativamente l'accesso ai mezzi di terra, rallentando le operazioni. Per superare tali impedimenti e garantire un'azione più rapida, il direttore delle operazioni di spegnimento ha richiesto l'ausilio di un elicottero. Il velivolo, proveniente dalla base operativa di Anela, è cruciale per raggiungere le zone più impervie e fornire un efficace contenimento del fronte del rogo dall'alto.

La situazione degli incendi in Sardegna è ulteriormente aggravata: in contemporanea, altri due elicotteri sono stati destinati a un secondo fronte di fuoco, divampato a Escalaplano, nella località di Is Cramoris, sottolineando la gravità e la diffusione dei fenomeni incendiari.

Il ruolo strategico dei mezzi aerei nelle emergenze boschive

Il ricorso agli elicotteri per le operazioni di spegnimento in aree difficilmente accessibili non è un'eccezione, bensì una prassi consolidata e di importanza strategica fondamentale nella gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi. Questi mezzi aerei offrono la capacità insostituibile di intervenire con rapidità e precisione sui fronti attivi, fornendo un supporto indispensabile alle squadre di terra.

La loro azione si rivela particolarmente preziosa nelle fasi più critiche, soprattutto quando la peculiare conformazione del territorio, caratterizzata da pendii ripidi, fitta vegetazione e carenza di infrastrutture stradali, ostacola severamente l'azione diretta e tempestiva dei soccorritori. L'impiego coordinato di elicotteri e di squadre specializzate, equipaggiate con moduli Aib, costituisce uno degli strumenti più efficaci e principali a disposizione per il contenimento, la messa in sicurezza e la successiva bonifica delle aree colpite, con l'obiettivo primario di minimizzare i danni ambientali e proteggere il patrimonio naturale.