Un vasto incendio sta devastando da diverse ore l'oasi protetta Lago Salso, un gioiello naturalistico situato nel territorio di Manfredonia, in provincia di Foggia. Le fiamme, che minacciano un'area naturale di inestimabile valore, hanno mobilitato un imponente dispositivo di soccorso a terra.

Sul fronte dell'emergenza, due autobotti dei vigili del fuoco sono impegnate direttamente sul posto, supportate da un contingente di dodici mezzi aggiuntivi, giunti anche da altre località della provincia, e da un totale di ventisei uomini. L'attesa è ora concentrata sull'arrivo dei mezzi aerei, il cui intervento è considerato cruciale per domare l'avanzata del rogo.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha espresso profonda preoccupazione, rivelando che “nei giorni scorsi minacce social sono state ricevute da un gruppo di ecologisti che si occupa del nostro territorio”. Tali minacce sono state prontamente denunciate alle forze dell'ordine competenti. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che l'oasi fu già teatro di incendi dolosi lo scorso anno, un precedente che alimenta i timori sulla natura dell'attuale rogo. In questo contesto di emergenza e sospetti, il sindaco ha ribadito l'urgente necessità che il territorio foggiano sia dotato di un proprio Canadair, per evitare di dover dipendere dall'invio di mezzi da altre regioni, spesso con ritardi critici.

Gli accertamenti sono in corso per stabilire con certezza l'origine e la natura dell'incendio.

L'Oasi Lago Salso: un patrimonio naturale da tutelare

L'oasi Lago Salso rappresenta una zona umida costiera di fondamentale importanza, affiliata al WWF e pienamente integrata nel Parco Nazionale del Gargano. Questa preziosa area si estende per circa 540 ettari all'interno del Comune di Manfredonia ed è riconosciuta a livello europeo come Sito di Importanza Comunitaria (SIC IT9110005) e Zona di Protezione Speciale (ZPS IT9110038), attestandone l'elevato valore ecologico e la necessità di una tutela rigorosa.

Biodiversità e importanza ecologica dell'area

L'area umida del Lago Salso costituisce uno degli ecosistemi più significativi del sud Italia, in virtù della sua straordinaria biodiversità.

Il paesaggio è caratterizzato da estesi canneti e da suggestivi specchi d'acqua, che insieme creano un habitat ideale per una ricca varietà di fauna. L'oasi è un rifugio essenziale e un punto di sosta cruciale per numerose specie di uccelli, sia durante le migrazioni che per la nidificazione, confermando il suo ruolo vitale nella conservazione della natura.