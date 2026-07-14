L'Italia ha rivelato un patrimonio botanico sorprendente negli ultimi due decenni: tra il 2005 e il 2025, sono state scoperte ben 453 nuove specie e sottospecie di piante spontanee. Di queste, un numero significativo, 443, sono endemiche, ovvero presenti esclusivamente sul territorio nazionale. Questi dati emergono da uno studio condotto dalla Società Botanica Italiana, pubblicato sulla rivista Plant Biosystems. Il lavoro, coordinato da Gianniantonio Domina dell'Università di Palermo e realizzato dal Gruppo di Floristica, Sistematica ed Evoluzione della Società, rappresenta un aggiornamento cruciale, a vent'anni di distanza, delle conoscenze sulla distribuzione della flora spontanea italiana.

La ricerca ha fornito una fotografia dettagliata del Paese, evidenziando aree ampiamente studiate e altre dove persistono ancora significative lacune conoscitive. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuove scoperte includono l'Abruzzo con 74, la Sicilia con 69, la Toscana con 53 e la Sardegna con 51. La mappatura ha mostrato progressi notevoli soprattutto in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Al contrario, ampie zone del Mezzogiorno, in particolare Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia e Sicilia, risultano ancora poco esplorate.

Le nuove scoperte e la distribuzione regionale

Tra le specie più circoscritte e di particolare interesse figurano il Dente di Leone di Montecristo (Leontodon montecristensis), descritto nel 2025 sull'omonima isola dell'Arcipelago Toscano e presente solo lì.

Un'altra scoperta è il Lino di Katia (Linum katiae), individuato nel 2011 in Calabria, dove cresce esclusivamente sul Monte Manfriana (Pollino). Infine, l'Adonide del Fucino (Adonis fucensis), descritta nel 2023 in Abruzzo, è limitata a una piccola area del Monte Annamunna, nei pressi del Fucino. Questo lavoro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per comprendere la biodiversità vegetale italiana e identificare dove concentrare gli sforzi futuri per la ricerca e la conservazione.

Lo studio ha rivelato che il genere Hieracium è quello con il maggior numero di nuove specie descritte, con ben 147 taxa. L'indagine è stata condotta analizzando 3.902 riferimenti locali pubblicati tra il 2005 e il 2025 e ha introdotto l'Index of Floristic Knowledge Advancement (IFA) per misurare i progressi nelle diverse regioni.

L'Emilia-Romagna si conferma la regione più documentata, con un valore IFA di 0,81, seguita dalla Lombardia (0,60), dal Friuli Venezia Giulia (0,54), dal Trentino-Alto Adige e dal Veneto (entrambe con 0,53). Nel centro Italia, il Lazio (0,50), la Sardegna (0,45) e la Toscana (0,36) hanno registrato i punteggi più alti, indicando un significativo avanzamento nella conoscenza della loro flora.

Prospettive per la tutela della biodiversità

L'aggiornamento e il miglioramento delle conoscenze sulla distribuzione della flora spontanea costituiscono una base scientifica indispensabile per la tutela della biodiversità, la gestione del territorio e la conservazione degli habitat. Il progresso nella mappatura della flora italiana è attribuito a diversi fattori, tra cui l'impatto accelerato di progetti scientifici coordinati, l'espansione dei programmi di citizen science, lo sviluppo di banche dati digitali e un rinnovato e crescente interesse per la ricerca tassonomica. Questi elementi combinati hanno permesso di fare passi avanti significativi nella comprensione e nella salvaguardia del patrimonio vegetale nazionale.