L'assessora all'Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, ha commentato con entusiasmo la prima giornata del tour che ha visto protagonista Vittorio Brumotti e il suo team di biker. L'iniziativa ha coinvolto dodici Comuni della Green Community, guidata dal Comune di Latronico (Potenza), registrando una straordinaria partecipazione nelle località di Rivello, Trecchina, Nemoli e Lauria.

Mongiello ha sottolineato che "quando ambiente, sport e valorizzazione del territorio si incontrano, nasce un entusiasmo autentico capace di coinvolgere intere comunità".

Le immagini e i racconti che Brumotti e il suo team stanno realizzando contribuiranno a promuovere una Basilicata autentica, dinamica e soprattutto sostenibile. La regione, infatti, punta sulle proprie bellezze naturali, sulla mobilità dolce e sulla tutela dell’ambiente come leve strategiche per lo sviluppo futuro.

Il valore del cicloturismo e la strategia della Green Community

Il progetto della Green Community è stato evidenziato dall'assessora come un esempio concreto di strategia volta a coniugare efficacemente tutela ambientale, promozione turistica e sviluppo locale. La realizzazione della ciclovia e degli interventi correlati dimostra come sia possibile creare nuove opportunità economiche, non consumando il territorio, ma valorizzandolo appieno.

Vittorio Brumotti ha descritto il tipo di esperienza offerta come un turismo "rock", una definizione pienamente condivisa da Mongiello. Il cicloturismo, infatti, rappresenta uno dei modi più moderni e sostenibili per esplorare un territorio: non produce emissioni, rispetta l’ambiente, invita a rallentare e permette di vivere intensamente paesaggi, borghi, natura e comunità locali. È un modo diverso di viaggiare che pone al centro il rapporto tra uomo e ambiente, interpretando perfettamente la visione di sviluppo sostenibile sulla quale la Regione Basilicata sta investendo.

Infrastrutture per la mobilità dolce: Bike Center e Bike Park a Latronico

Il Bike Center di Latronico, inaugurato nell’area Maiolino, si configura come un punto di riferimento cruciale per il cicloturismo in Basilicata.

Da questa struttura si snoda una vasta rete di oltre trecento chilometri di percorsi dedicati a mountain bike, gravel ed e-bike, che connettono Latronico al Monte Alpi e all’intero Parco Nazionale del Pollino, consolidando la posizione di Latronico come "capitale" della mountain bike.

A complemento, il Bike Park offre un’area tecnica e formativa attrezzata, dotata di pump track e skill trail. Questo spazio è pensato per l’allenamento, l’avviamento dei più giovani alla disciplina e il perfezionamento della tecnica di guida in totale sicurezza, promuovendo la diffusione di questa pratica sportiva.

Rigenerazione ambientale e prospettive di sviluppo territoriale

L’assessora Mongiello ha richiamato l’attenzione sul percorso avviato dalla Regione Basilicata in materia di rigenerazione ambientale.

L’Assessorato sta portando avanti un’importante azione di riqualificazione del patrimonio naturale regionale attraverso un bando specifico dedicato alle infrastrutture verdi e blu, che ha registrato la partecipazione di oltre cento Comuni lucani. Questo risultato significativo testimonia la crescente sensibilità delle amministrazioni locali verso la rigenerazione di parchi, aree naturali, spazi verdi e corridoi ecologici. Investire nella qualità ambientale significa rendere i territori più vivibili, più attrattivi e più competitivi anche dal punto di vista turistico.

Il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, ha annunciato che il Bike Center e il Bike Park sono solo il primo tassello di una visione ben più ampia: il Latronico Experiential Park.

Questo ambizioso piano prevede decine di attività all’aria aperta interconnesse, che spaziano dai percorsi di trekking alle suggestive "Cascate del Benessere", fino al body rafting lungo i corsi d’acqua locali, offrendo un’esperienza completa e immersiva nel territorio.