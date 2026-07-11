Ad Ancona è stato inaugurato un nuovo sentiero che collega l'Orto Botanico Selva di Gallignano con il quartiere universitario, Casine di Paterno e Gallignano. Il percorso, di circa 1,5 chilometri, è stato realizzato per promuovere la mobilità pedonale e ciclabile tra le aree verdi e l'università. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche, evidenziando un impegno congiunto per la sostenibilità e l'ambiente.

Il sentiero attraversa l'Orto Botanico Selva di Gallignano, una delle principali aree di interesse naturalistico della zona, stabilendo un collegamento diretto tra il campus universitario e le frazioni di Casine di Paterno e Gallignano.

Questo itinerario offre a studenti e cittadini un accesso facilitato all'Orto Botanico e alle aree residenziali limitrofe, valorizzando il patrimonio ambientale locale.

Dettagli del Percorso e l'Orto Botanico

Il tracciato del sentiero si estende per circa 1,5 chilometri, seguendo un percorso immerso nel verde. Sono previsti punti di accesso sia dall'area universitaria sia dalle frazioni di Casine di Paterno e Gallignano. L'opera è stata realizzata con materiali sostenibili e include aree di sosta e segnaletica informativa per i visitatori. L'Orto Botanico Selva di Gallignano, gestito dall'Università Politecnica delle Marche, ospita numerose specie vegetali autoctone e rare, rappresentando un punto di riferimento per la biodiversità e la ricerca.

La Collaborazione per la Mobilità Sostenibile

Il progetto è il risultato di una stretta collaborazione tra il Comune di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche. L'obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle aree verdi urbane. L'apertura del sentiero rappresenta un passo significativo verso l'integrazione tra spazi accademici e territorio, offrendo nuove opportunità di fruizione sia per la comunità universitaria sia per i residenti delle frazioni limitrofe.