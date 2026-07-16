Il suggestivo scenario del lago Sirino, a Nemoli, ospiterà da domani fino a domenica 19 luglio la ventesima mostra nazionale dei bovini di razza Podolica iscritti al Libro genealogico nazionale (L.G.N.). Un appuntamento di riferimento per il settore zootecnico italiano, dedicato alla promozione di una razza simbolo della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari della Basilicata.

Un evento tra zootecnia e cultura

Alla manifestazione parteciperanno allevatori provenienti da diverse regioni italiane. Il programma unirà zootecnia, cultura, gastronomia e tradizioni popolari, con l'obiettivo di valorizzare la razza Podolica e le produzioni legate al territorio.

L'iniziativa rientra nel progetto "Vivi Lucania", promosso dall'Associazione regionale allevatori (Ara) Basilicata con il sostegno della Regione Basilicata e il patrocinio del Comune di Nemoli.

Gli appuntamenti in programma

Oltre alla mostra zootecnica, il calendario prevede un approfondimento dedicato al caciocavallo Podolico, alle sue qualità organolettiche e alle prospettive di sviluppo della filiera della carne podolica.

Sono previsti anche laboratori didattici, passeggiate a cavallo, esposizioni dedicate alla biodiversità e le finali della mostra nazionale.

A chiudere il programma sarà il convegno "Agroecosistemi dei pascoli e gli allevamenti estensivi e transumanti", dedicato al ruolo strategico della zootecnia estensiva nella tutela del territorio e dell'ambiente.