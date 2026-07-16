La Sicilia si prepara ad affrontare una giornata critica il 17 luglio 2026, con la Protezione Civile regionale che ha diramato un'allerta meteo rossa per l'elevato rischio incendi. L'avviso, il numero 144 emesso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, segnala uno scenario di particolare attenzione che coinvolge l'intera isola, con misure straordinarie in atto per prevenire e gestire eventuali emergenze. La massima attenzione è richiesta in diverse province, dove le condizioni climatiche favoriscono la propagazione di roghi e mettono a dura prova la popolazione a causa delle intense ondate di calore.

Le province interessate dall'allerta rossa per rischio incendi sono Palermo, Catania, Agrigento, Enna, Caltanissetta e Messina. In queste aree, la situazione è considerata estremamente grave, richiedendo la massima cautela da parte di tutti i cittadini. Parallelamente, un livello di preallerta, indicato come allerta arancione, è stato attivato per le province di Trapani, Ragusa e Siracusa, dove il pericolo, seppur meno immediato, rimane significativo e richiede vigilanza costante.

Oltre al pericolo di roghi, l'isola sarà colpita da un'intensa ondata di calore. A Palermo, la situazione è particolarmente critica, con un'allerta rossa specifica per le alte temperature, dove si prevedono massime percepite di ben 39 gradi.

Questa condizione di elevato disagio termico è attesa persistere anche per la giornata del 18 luglio, rendendo essenziale l'adozione di precauzioni. A Catania e Messina, l'allerta per le ondate di calore è di livello arancione, con temperature massime percepite che raggiungeranno i 38 gradi. Per Catania, si prospetta un possibile peggioramento nei giorni successivi, con temperature stabili a 38 gradi per più giorni consecutivi, mentre Messina manterrà l'allerta arancione anche per dopodomani.

Misure operative e prevenzione incendi

L'attivazione dell'allerta rossa per rischio incendi impone ai sindaci delle province coinvolte l'immediata attivazione del Presidio Operativo. Questo significa che dovranno essere convocate riunioni tecniche urgenti per pianificare e coordinare tutte le operazioni di soccorso in caso di scoppio di roghi.

La Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) garantirà un monitoraggio costante e un supporto h24, rimanendo attiva ininterrottamente per tutta la durata dell'emergenza. Le autorità rivolgono un appello pressante alla cittadinanza, invitando a segnalare tempestivamente ogni minimo principio di incendio. La prontezza nelle segnalazioni è cruciale per consentire interventi rapidi e limitare la diffusione dei danni, proteggendo il territorio e le comunità.

Consigli per affrontare il caldo record

Di fronte a queste condizioni meteo eccezionali, è fondamentale adottare comportamenti prudenti, specialmente per tutelare le fasce più fragili della popolazione, quali anziani, bambini e soggetti con patologie preesistenti.

Si raccomanda vivamente di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11 e le 18, quando l'irraggiamento solare e le temperature raggiungono i picchi massimi. È altrettanto importante idratarsi costantemente, bevendo abbondante acqua anche in assenza di sete, e consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura. Infine, si invita a monitorare attentamente lo stato di salute delle persone più vulnerabili, offrendo supporto e assistenza per prevenire colpi di calore o altre complicazioni legate all'afa.