Un'importante operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e dal Nucleo Forestale di Sersale ha portato alla denuncia di tre persone, accusate di trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi. L'intervento è scattato lungo la Strada Statale 106, nel cuore del Catanzarese, dove un carico dall'aspetto insolito ha catturato l'attenzione dei militari. Questi ultimi erano impegnati in un dispositivo di sicurezza appositamente predisposto per il controllo del territorio. Gli accertamenti immediati e approfonditi hanno rivelato una situazione allarmante: all'interno del cassone del veicolo fermato erano stipati oltre 700 chili di materiale ferroso altamente inquinante, la cui movimentazione e gestione risultavano palesemente non conformi alle severe normative ambientali vigenti.

Illegale smaltimento: dettagli del carico e delle violazioni

Il carico sequestrato si è rivelato essere composto da componenti meccaniche di veicoli non bonificate, ovvero non sottoposte ai necessari processi di depurazione, e grondanti liquidi tossici. Questo tipo di materiale è categoricamente classificato come rifiuto speciale e pericoloso, richiedendo procedure di smaltimento estremamente rigorose. Al momento del fermo, le persone coinvolte – il titolare di una ditta e due suoi operai – sono state trovate prive di documentazione essenziale. Nello specifico, non possedevano né l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un requisito fondamentale per operare legalmente nel settore, né i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), documenti indispensabili per tracciare l'origine, la tipologia e la destinazione finale dei materiali di scarto.

La mancanza di tali autorizzazioni e formulari configura un grave illecito, con risvolti sia amministrativi che penali.

Intervento decisivo a tutela della salute pubblica e dell'ambiente

L'azione tempestiva dei Carabinieri è stata cruciale: ha permesso il sequestro immediato del mezzo e dell'intero carico illecito. Questo intervento ha efficacemente scongiurato la possibilità che i rifiuti venissero scaricati abusivamente sul territorio, prevenendo così un potenziale e gravissimo danno ambientale, con ripercussioni dirette sulla salute pubblica e sull'equilibrio dell'ecosistema locale. L'operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli volti alla prevenzione e repressione dei reati ambientali.

L'Albo nazionale gestori ambientali è l'organismo che disciplina e controlla le attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti in Italia. L'iscrizione a tale Albo è obbligatoria per le imprese che intendono svolgere attività di trasporto di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, e rappresenta una garanzia di conformità alle normative ambientali. La mancata iscrizione e l'assenza dei formulari, come nel caso riscontrato, non solo costituiscono un illecito amministrativo, ma configurano anche un reato penale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.