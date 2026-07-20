Il Trentino si distingue per l'elevato numero di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) attive, ben ventinove, che coinvolgono quasi 1.400 utenze e generano una potenza complessiva di circa 7.400 kW. Questi dati emergono dal nuovo Rapporto Euricse, “Le Comunità Energetiche in Italia: stato attuale e nuove prospettive”, i cui risultati sono stati resi noti il 20 luglio 2026 nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Euricse e la Provincia autonoma di Trento 2023‑2025.

Il Rapporto Euricse analizza approfonditamente il ruolo del modello cooperativo, degli enti consortili e delle politiche provinciali nel sostenere lo sviluppo delle CER, evidenziando opportunità e criticità legate alle specifiche caratteristiche geografiche del territorio.

Un fattore chiave è la forte tradizione cooperativa trentina: il 35% delle cooperative elettriche storiche italiane si trova infatti in questa regione, un patrimonio organizzativo che ha notevolmente facilitato l'espansione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Diffusione nazionale e modelli di sviluppo

L'indagine ha coinvolto 597 CER registrate presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), mostrando una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. Le aree con maggiore concentrazione sono il Nord-Ovest (31%) e il Sud e Isole (30%).

Dall'analisi emergono tre modelli principali per le Comunità Energetiche: iniziative promosse dalle pubbliche amministrazioni, realtà nate da imprese locali e percorsi attivati dalle comunità stesse, definiti citizen-driven.

Dettagli della ricerca Euricse

Il Rapporto Euricse “Le Comunità Energetiche in Italia: stato attuale e nuove prospettive” è stato pubblicato il 23 giugno 2026, frutto dell’Accordo di Programma con la Provincia autonoma di Trento 2023‑2025. Il documento esamina l’evoluzione delle Energy Communities in Italia e in Europa, con un focus sul contesto trentino. Include dati aggiornati al 30 settembre 2025 su 597 REC, la loro distribuzione territoriale, capacità installata, numero di impianti e composizione degli utenti.

Un approfondimento specifico è dedicato al Trentino, analizzando le politiche locali, il ruolo delle cooperative e dei consorzi, le sfide operative e l'impatto delle caratteristiche geografiche sullo sviluppo delle CER regionali.