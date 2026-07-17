A Roma, sabato 18 e domenica 19 luglio, torna l'appuntamento con "Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo". La campagna di sensibilizzazione ambientale, promossa da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai, offre una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno e altri materiali, per favorirne il corretto smaltimento e recupero.

Postazioni e materiali conferibili

Saranno attivate dodici postazioni temporanee in dieci municipi romani: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV. Nello specifico, la mattina di sabato 18 luglio, cinque postazioni saranno allestite nei municipi VIII, X, XI, XIV e XV.

Domenica 19 luglio, sette ulteriori eco-stazioni coinvolgeranno i municipi V, VI, VII, IX, XIII, XIV e XV.

Tutti i siti accoglieranno rifiuti ingombranti (come mobili e materassi), legno, metallo, RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), abiti usati, prodotti tessili (stoffe, coperte, tende, tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti). Solo nelle postazioni attive il sabato sarà possibile conferire anche sfalci e potature. I punti di raccolta straordinari saranno operativi dalle 8 alle 12.30.

Recupero e riciclo per la sostenibilità urbana

I materiali conferiti verranno accuratamente differenziati per categoria merceologica e successivamente avviati alle rispettive filiere di recupero e riciclo.

Questa operazione è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti urbani e per promuovere il riutilizzo delle risorse.

Oltre alle postazioni temporanee, i Centri di Raccolta fissi di Ama resteranno regolarmente aperti in entrambe le giornate, offrendo un'ulteriore opzione di conferimento per i cittadini. L'iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione ambientale promosse da Ama, l'azienda capitolina che gestisce il servizio di igiene urbana, volte a incentivare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti e a migliorare la raccolta differenziata nella Capitale.

Informazioni utili per i cittadini

Per conoscere la postazione più vicina e verificare l'elenco completo dei materiali accettati, i cittadini possono consultare i canali ufficiali di Ama: il sito istituzionale, l'app dedicata e i profili social. Queste giornate periodiche facilitano lo smaltimento dei rifiuti difficilmente gestibili con il servizio ordinario e coinvolgono attivamente la cittadinanza nella tutela dell'ambiente urbano.