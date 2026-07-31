Un'importante manifestazione è stata annunciata per domani, primo agosto, nella capitale italiana. A Roma, precisamente in piazza Santi Apostoli, si raduneranno numerose associazioni ambientaliste e animaliste per esprimere il loro fermo dissenso. L'iniziativa è stata indetta in segno di protesta contro la cosiddetta legge 'sparatutto' sulla caccia, un provvedimento normativo che ha suscitato ampie polemiche e che è stato recentemente approvato. Le organizzazioni promotrici di questo evento hanno voluto evidenziare, con forza e chiarezza, come la nuova normativa in questione preveda un significativo ampliamento delle possibilità di esercizio dell'attività venatoria.

Questa modifica legislativa ha generato e continua a generare profonda preoccupazione tra tutti i gruppi e le realtà associative che sono attivamente impegnati nella tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.

Il presidio in piazza Santi Apostoli

Il presidio, punto focale della mobilitazione, è stato convocato congiuntamente da diverse e significative realtà del mondo ambientalista e animalista italiano. Queste organizzazioni hanno rivolto un accorato invito a tutti i cittadini e ai sostenitori delle loro cause a partecipare numerosi, al fine di dare maggiore risonanza alla protesta. Gli organizzatori hanno spiegato che la scelta strategica di piazza Santi Apostoli, situata nel cuore pulsante della capitale, non è casuale.

Tale ubicazione mira infatti a garantire la massima visibilità all'azione di protesta e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle potenziali e gravi conseguenze derivanti dall'applicazione della nuova legge. Secondo quanto sostenuto dalle associazioni promotrici, la normativa in oggetto rischia concretamente di compromettere la tutela della biodiversità, un patrimonio naturale di inestimabile valore, e di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini, aspetti fondamentali per la qualità della vita e l'equilibrio ecologico.

Le ragioni della contestazione normativa

La legge oggetto di contestazione prevede, in termini specifici, un notevole ampliamento delle attività venatorie consentite, introducendo modifiche sostanziali alle regole precedentemente in vigore.

Tali modifiche, secondo l'analisi approfondita condotta dai promotori della manifestazione, comportano una drastica riduzione delle tutele e delle garanzie previste per la fauna selvatica. Le associazioni hanno dichiarato con fermezza che l'approvazione di questa legge rappresenta un vero e proprio passo indietro per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente. Il presidio che si terrà domani si inserisce, pertanto, in un più ampio e articolato quadro di mobilitazione nazionale. Questa mobilitazione vede coinvolte attivamente e in sinergia numerose organizzazioni che, da tempo, sono impegnate con dedizione nella difesa degli animali e nella protezione degli ecosistemi, sottolineando l'ampiezza del dissenso e la gravità delle preoccupazioni sollevate dalla nuova normativa.